Dutoit progresse et Ugolkova vise la finale

Les portes de la finale du plongeon à 3 mètres ont claqué au nez de Guillaume Dutoit pour 3 points seulement, mercredi aux Championnats du monde de Budapest. 14e en demi-finale, le Vaudois de 21 ans peut néanmoins garder le sourire au sortir de ses deuxièmes Mondiaux, qu’il abordait avec quelques interrogations. «J’étais venu ici pour voir si mon niveau évoluait en vue des Jeux de 2020», explique-t-il par téléphone. Le plongeur du Lausanne-Natation est donc bel et bien «dans le tir». Les JO nippons sont plus que jamais dans sa ligne de mire.

«Seulement» 25e à Kazan il y a deux ans, Guillaume Dutoit a accédé pour la première fois à la demi-finale à Budapest. L’écart qui le sépare encore de l’élite de la discipline reste malgré tout important. «Difficile de rivaliser avec les tout meilleurs, constate le No 1 suisse. Dans notre pays, on n’a ni le même nombre d’heures d’entraînement, ni les mêmes infrastructures.»

Un constat certainement partagé par Jessica Favre. La Lausannoise (21e) n’est pas parvenue à s’extirper des qualifications, jeudi, malgré les encouragements de son partenaire d’entraînement. Pour se consoler, les deux Vaudois pourront encore suivre les performances de Maria Ugolkova, ex-nageuse du Lausanne-Natation. La détentrice du record de Suisse de 200 m nage libre est arrivée en Hongrie pleine d’ambitions. «Mon but est d’améliorer mon meilleur temps sur 200 mètres 4 nages», avance-t-elle d’entrée. Une telle performance devrait lui ouvrir les portes des demi-finales. Et à partir de là? «C’est clair qu’une fois en demi, je vais tout donner», promet celle qui concourra également sur 50 m, 100 m et 200 m libre.

Très performante depuis le début de l’année, la Lausannoise a établi deux records de Suisse et obtenu une deuxième place au meeting de Rome en juin. Comme Dutoit, Ugolkova (27 ans) veut se tester face à l’élite mondiale. «Je pense nager jusqu’aux Jeux de Tokyo», lâche-t-elle.

Les courses en grand bassin débutent dimanche à Budapest. Bien qu’orpheline de Michael Phelps et de Ryan Lochte – une première depuis 18 ans –, la délégation américaine vise encore la tête du tableau des médailles. Le joyau Katie Ledecky (20 ans) sera la cheffe de file de l’armada étasunienne. A domicile, la «Dame de fer» Katinka Hosszu, triple médaillée d’or à Rio, et Laszlo Cseh espèrent profiter du soutien des 12 500 spectateurs de la Danube Arena. (24 heures)