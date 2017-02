Empereur en son pays, le foot américain se cherche en Europe

Le Super Bowl, célébration de la démesure, grand-messe annuelle d’un sport roi aux Etats-Unis: le football américain. Ce dimanche encore, ils seront plus de 100 millions de spectateurs outre-Atlantique – soit un tiers de la population du pays – à suivre la finale nationale du championnat professionnel entre les Atlanta Falcons et les New England Patriots. En Europe? Quelques millions seulement. La faute au décalage horaire bien sûr – le match débute à minuit trente – mais le symbole surtout d’une discipline qui peine à trouver ses marques sur le Vieux-Continent. Un constat partagé par les acteurs locaux comme par les observateurs internationaux. Pour autant, ces derniers en restent convaincus: le football américain a un avenir en Europe. Etat des lieux empreint d’optimisme.

Toujours plus de joueurs

Aux Etats-Unis, le football américain est le premier sport en termes de pratiquants, avec, entre autres, plus d’un million de collégiens adeptes de la discipline. En Europe, les chiffres sont tout autres. A titre d’exemple, la France compte quelque 22 000 licenciés – cheerleaders compris… En Allemagne, l’une des ligues les plus développées du continent, leur nombre dépassait les 40 000 en 2010, contre moins de 20 000 dix ans plus tôt. Quant à la Fédération suisse, elle comptait 1736 joueurs en 2016 pour 22 équipes, «contre 14 dans les années 90», insiste le président Glenn Chase.

Infrastructures et spectateurs

Les stades et terrains consacrés au football américain sont un bon indicateur de l’état du sport en Europe. Si nombre d’équipes doivent encore trop souvent composer avec des poteaux de rugby et des dimensions approximatives, des avancées significatives ont été faites dans le domaine. A Genève, un accord a été trouvé pour offrir à l’équipe locale, les Seahawks, un terrain digne de ce nom. Ne manque plus que le vote du budget 2017 de la Ville. En France voisine, les Thonon Black Panthers ont pris un peu d’avance, inaugurant dès 2013 un espace 100% dédié à la discipline. Il en existe une douzaine en France.

En termes d’affluence, Fabien Ducousso, entraîneur de Thonon, parle d’une moyenne de 500 à 600 spectateurs par match et met en avant les exemples allemand et autrichien. Chez les Brunschwig New Yorkers Lions, le coach Troy Tomlin se félicite d’accueillir une moyenne de 5000 supporters par rencontre: «Entre l’Allemagne et le football américain, il y a toujours eu un lien un peu spécial. La forte présence de l’armée américaine sur le territoire dans l’après-guerre, sans doute. L’absence du rugby comme concurrent aussi.»

L’apport des étrangers

Sport particulièrement tactique, le football américain demande des années d’apprentissage pour être pensé, conceptualisé et mis en place. Souvent venus à la discipline sur le tard, les joueurs européens bénéficient fortement de la science du jeu des entraîneurs comme des quarterbacks étrangers. «Ces derniers sont le relais des coaches sur le terrain, souligne Larry Legault, dix ans sur le banc des Black Panthers et aujourd’hui entraîneur des Geneva Seahawks. En Europe, leur rôle est spécifique. Ils doivent à la fois lancer juste et éduquer leurs coéquipiers à la culture football.» Craignant de freiner le développement de joueurs locaux, nombre de ligues étaient autrefois réfractaires à l’arrivée de ces étrangers. Aujourd’hui, ils sont autorisés à participer en nombre limité, comme en Suisse où il ne peut y en avoir qu’un sur le terrain.

Le rêve olympique

Si les ligues du nord de l’Europe ont un temps d’avance en termes de professionnalisation, le football américain reste aujourd’hui un sport amateur sur le Vieux-Continent. Dès lors, la question de la motivation des joueurs se pose dans les fédérations comme chez les coaches. Et la réponse pourrait venir des Jeux olympiques. Sélectionnée dans une liste de 26 nouveaux sports ayant une chance d’intégrer la compétition à Tokyo, la discipline n’a finalement pas passé la barre pour 2020. Mais l’espoir persiste pour 2024. «En attendant, notre sport sera présent au World Games, sorte d’antichambre des JO, en Pologne en 2017, se réjouit Larry Legault. Une vitrine intéressante.»

NFL Europe, un échec financier

En 2007, la ligue professionnelle américaine (NFL), décidait de mettre un terme à son aventure européenne. Seize années durant, l’organisation aura tenté tant bien que mal de quitter sa zone de confort national en créant un championnat bis sur le Vieux-Continent. Résultat: une perte annuelle moyenne de 30 millions de dollars, mais un âge d’or du football américain en Europe qui pouvait réunir plus de 48 000 spectateurs dans un stade à l’occasion du World Bowl, finale annuelle de la compétition. «Le projet était beau, mais il n’a pas résisté à la nouvelle organisation du sport, analyse Rick Burton, professeur de management sportif à l’Université de Syracuse (New York). A la tête des clubs, les fans ont fait place à des investisseurs. Ces derniers restent quelques années, puis revendent. Parier sur le long terme, quitte à perdre de l’argent au début, ne fait pas partie de leur stratégie.» Depuis, la NFL a gardé un pied en Europe, avec la délocalisation de quelques matches du championnat américain chaque année en Angleterre. (24 heures)