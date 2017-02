En progrès, le LUC se cherche un leader

A deux journées du terme de la saison régulière, le Lausanne UC s’accroche aux places d’honneur. La rencontre que la formation universitaire disputera le 12 mars à Näfels (Glaris) fixera définitivement la hiérarchie derrière Amriswil et Schönenwerd avant les play-off.

Cela dit, le LUC n’est toujours pas une équipe au sens où son entraîneur le souhaite, mais une somme d’individualités capables du meilleur comme du pire. Face aux Soleurois de Schönenwerd, Georges-André Carrel a fait appel à toute sa science du coaching pour redresser une situation fortement compromise après deux sets (17-25, 21-25). «J’ai transpiré comme rarement», avouera celui qui a d’ores et déjà décidé de rendre son tablier à la fin de la saison.

La lumière fut!

Au milieu de la troisième manche (14-10), le technicien du LUC a eu l’heureuse idée de remplacer Nemanja Bozic par Strahinja Brzako­vic, autrement dit de changer d’oppo (attaquant avant droit). Et la lumière fut, en quelque sorte!

Déchaîné, le jeune Serbe (22 ans) a emmené ses coéquipiers à lui tout seul ou presque jusqu’au tie-break, avant de flancher, épuisé, sur l’ultime balle de match adverse.

Largement de quoi rasséréner Georges-André Carrel. «Je n’aime pas perdre, mais je suis content, soufflera-t-il après la rencontre. Il y a de quoi se montrer optimiste en vue des play-off. Le LUC a la plus grande profondeur du banc du championnat. En revanche, je n’ai toujours pas de vrai ancrage et il me manque un troisième central.» A mots couverts, l’entraîneur lausannois visait la prestation ratée de Vassil Altanov (3 points seulement), qui ne souffre pourtant d’aucune concurrence.

«Je n’aime pas perdre, mais je suis content Il y a de quoi se montrer optimiste en vue des play-off»

Depuis le début de la saison, une autre épine agace le pied de Georges-André Carrel. Inconstant au possible, au point de faire croire qu’il a l’esprit ailleurs, Jovan Djokic fragilise l’équipe sur l’aile gauche. Fort heureusement, l’engagement du Russe Viktor Sysoev a permis aux dirigeants vaudois de relativiser le problème.

Pour briller lors des play-off, le LUC aura cependant besoin de tout son monde. Une des principales clés du succès sera entre les mains de Jovan Djokic, dont le talent ne peut être remis en cause. A lui d’en prendre conscience et à Georges-André Carrel de trouver les mots. (24 heures)