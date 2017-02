Enchanteur, guide, «sorcier»… Avec Noah, la magie opère

On pourrait croire, au vu de tout ce qu’il a déjà réalisé sur les courts ou sur scène, que, comme les chats, il a neuf vies. Et, surtout, qu’il ne vieillit pas. Raquette ou micro en main, Yannick Noah (57 ans) accompagne nos pas depuis toujours, ou presque, et il ne semble pas près de nous quitter. Il suffit de l’observer déambuler dans les couloirs de Palexpo maintenant qu’il est redevenu capitaine de l’équipe de France de Fed Cup pour sentir déferler une contagieuse bonne humeur, une vraie légèreté. Comme un coup de jeune! Avant même qu’on ne le rencontre, on nous avait d’ailleurs prévenus que «dès qu’il entre dans une pièce, celle-ci s’éclaire» (dixit Marc Rosset) et «qu’il dispose d’un incroyable charisme» (un confrère français).

Les textos de ces dames

On ne dira pas que le lauréat de Roland-Garros 1983 impressionne, mais de ses yeux se dégage une flamme particulière. Celle à laquelle ses joueuses – Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier – ont voulu s’accrocher à la fin de l’année dernière, lorsque leur capitaine Amélie Mauresmo, enceinte, a quitté le navire. Parce que toutes trois connaissent l’histoire du jeu, parce qu’elles savent ce qui se cache entre les mains de «Yan», motivateur hors pair, elles n’ont pas hésité à lui lancer un appel du pied pour qu’il reprenne les commandes d’une sélection qu’il avait emmenée à la victoire en 1997. Et lui-même, qui n’est pas un capitaine à la noix, n’a pas réfléchi bien longtemps!

«Elles m’ont très vite envoyé des textos pour m’inciter à prendre la suite d’Amélie, confirme-t-il. J’ai accepté car la notion de plaisir est importante pour moi. Je suis là pour ça. On se connaît peu, certes, mais on essaie d’avancer vite.» Les «Bleues» vont au triple galop pour surprendre les Suissesses et écrire un nouveau chapitre de leur histoire dans une compétition qui leur est chère. «Après la finale vécue l’an passé avec Amélie, on ne pouvait pas espérer meilleur capitaine que Yannick», lâche «Kiki» Mladenovic. Même elle, née en 1993, soit dix ans après la quête «terrienne» de Noah, voulait absolument pouvoir s’appuyer sur les conseils du «sorcier», victorieux de la Coupe Davis en 1991 et 1996.

«Une aventure de dingues»

«C’est une véritable figure pour nous, poursuit la Nordiste. Gamine, j’ai vu des tas de vidéos de ses exploits, je sais qui il est. C’est une source d’inspiration, une vraie personnalité, un immense champion. L’avoir à nos côtés sur la chaise est juste génial, pour ne pas dire exceptionnel. Avec lui, on peut vivre une aventure de dingues…»

Les sourires échangés en conférence de presse entre l’acteur et les actrices laissent penser que le puzzle s’imbrique déjà bien. Sans doute parce que le «cap’tain» a très vite mis les choses au point, rapidement imposé sa poigne. Caroline Garcia désirant se consacrer à sa carrière personnelle et Océane Dodin boudant la compétition, Noah n’a pas voulu se casser la tête. Il n’a ainsi emmené que trois joueuses et une sparring-partner (Amandine Hesse) à Genève. «Je n’avais pas envie de perdre du temps à essayer de persuader quelqu’un de venir, lance-t-il. Si tu n’es pas motivé par l’équipe de France, tant pis. C’est actuellement au-delà de mes forces de me battre pour convaincre…»

Ses forces, «Yan» les réserve de fait à celles qui sont à ses côtés à Palexpo, motivées et le couteau entre les dents. Mais jusqu’à quel point doit-il adapter son discours par rapport à celui qu’il tient avec les hommes en Coupe Davis? «Les choses sont forcément différentes avec les filles, notamment car je les connais moins que les mecs que je vois depuis des années, mais il n’y a pas un discours passe-partout non plus, expose le quinquagénaire. Il faut s’adapter aux gens, aux personnalités. Mais moi, je laisse avant tout parler mon cœur.»

Et à l’entendre, les voyants sont au vert. «Sérénité, camaraderie, grosse qualité des entraînements. Il y a actuellement tout ce que je recherche.» Comme en 1997? Suissesses, attention les secousses! (24 heures)