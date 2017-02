Entre rires et larmes, les Suissesses signent un magnifique doublé

Les sentiments d’euphorie et de tristesse se rejoignent et s’entremêlent. Ils se retrouvent sur une montagne russe de rires et de larmes. Dans cette drôle journée, il y a eu, malgré le «drame», l’aubaine de se réjouir de ces drôles de dames et de leur magnifique doublé. Un appel d’air d’émotions fortes, une bouffée d’oxygène, pour sauter de joie avec Wendy Holdener et Michelle Gisin, qui ont su, par tant d’allant et de talent, chatouiller entre les flocons les étoiles de l’Engadine. Quel bonheur de partager avec elles cette joie contagieuse qui a même déclenché une chair de foule dans ce public de fourrures enfin sorti de son silence feutré.

Si, dans cette station des Grisons, ce triomphe helvétique tant espéré sentait bon la joie de vivre, ce grand moment de liesse vécu par deux Suissesses et tout un peuple en transe ne pouvait cependant pas être total. Dans le camp suisse, on était partagé entre escalader l’Everest avec la Schwytzoise et l’Obwaldienne ou pleurer avec Lara Gut, qui était si proche de décrocher enfin cette première consécration avant que le soleil ne se couche après la descente. Le destin a voulu que la Tessinoise se retrouve à l’hôpital (voir ci-contre) au moment où ses deux coéquipières entraient dans la lumière.

«Il était temps!»

Il n’en restait plus que deux tout en haut dans le portillon, qui avaient, elles aussi, rêvé de ce premier jour de gloire qui leur tendait les bras. Mais Ilka Stuhec et Sofia Goggia, qui avaient dominé le matin en vitesse, ont finalement craqué sous le poids de la pression.

C’est finalement Wendy Holdener qui est devenue, vingt-quatre ans après Chantal Bournissen, championne du monde du combiné. «Il était temps!, s’est exclamée la Valaisanne qui a vibré, chez elle à Vez, en regardant la course devant sa télévision. Je ne me suis tout de même pas revue en piste à Saalbach, mais que c’est magnifique ces deux médailles.» Cela faisait depuis les Mondiaux de 1987 de Crans-Montana avec Maria Walliser et Michaela Figini que les Suissesses n’avaient plus connu un doublé. Les deux copines, qui avaient 8 ans lorsque Sonja Nef décrochait le dernier titre mondial helvétique (en 2001 dans le géant de Sankt Anton), en avaient rêvé de ce grand moment lorsqu’elles se partageaient les victoires au Grand Prix Migros. «Il m’a semblé qu’à cette époque, quand nous avions 10 ans, Wendy était une jeune sauvageonne, un peu farouche», révélait Michelle Gisin en 2013 dans le supplément «Sport» de L’illustré. Depuis, les deux complices qui dorment dans la même chambre quand elles sont en Coupe du monde ou lors d’une grande compétition comme ici à Saint-Moritz, sont devenues inséparables.

«C’est le rêve absolu»

«Me retrouver avec Michelle sur ce podium, c’est le rêve absolu, a répété inlassablement la reine du jour, qui a eu de la peine à réaliser que tout ce qui arrivait était bien vrai. Depuis toute gamine, nous avons franchi ensemble tous les paliers et nous avions toujours espéré terminer 1re et 2e d’une course. Que cela arrive ici aux Mondiaux, en Suisse, rend le moment encore plus indescriptible», a enchaîné la Schwytzoise, qui a privé d’or la sœur de Dominique pour cinq petits centièmes.

Ce succès, elle l’a forgé le matin en descente avec une septième place inespérée et un retard de moins d’une seconde (94 centièmes) seulement sur l’Italienne Sofia Goggia. «Réussir un tel chrono était incroyable et je savais que je pouvais réaliser quelque chose de grand», a encore expliqué Wendy Holdener, avouant que cela l’avait toutefois rendue très nerveuse entre les manches. «J’ai vraiment eu de la peine à garder mon calme, surtout après avoir appris la blessure de Lara. Même si je ne voulais pas trop y penser, je n’ai pas réussi à me libérer totalement dans le slalom. J’ai cru que ce serait insuffisant pour m’imposer.»

De son côté, Michelle Gisin, quatrième de la descente (à 0’’57 de l’Italienne), a bien craint de finir à la plus mauvaise place, celle de Denise Feierabend. «Je n’ai pas non plus réussi la manche parfaite en slalom, mais cela a heureusement suffi», a poursuivi la médaille d’argent. Ella a finalement réussi à vaincre ses gros maux de ventre avant de s’élancer à la conquête de sa première consécration à ce niveau, deux mois après son premier podium à Val d’Isère.

Les deux amies, qui ont décroché ensemble leur première breloque dans une course d’un jour, sont prêtes à faire désormais la fête à Mikaela Shiffrin dans une semaine. D’ici là, le champagne aura coulé à flots à l’hôtel, en pensant aussi à Lara. «La frontière entre le bonheur et le malheur est si infime», a conclu Michelle, dont la sœur est passée tant de fois sur la table d’opération avant d’être championne olympique. L’euphorie et la moisson de médailles se poursuivra-t-elle aujourd’hui avec notamment Beat Feuz?

Pour l’or, Lara Gut a-t-elle trop tiré sur la corde?

Alors qu’elle était en quête d’une première médaille d’or à Saint-Moritz, qu’elle avait encore une grande chance dimanche dans la descente et jeudi prochain en géant, Lara Gut ne sera pas championne du monde dans les Grisons. Pire, déjà déçue à plus d’un titre mardi après le bronze en super-G, elle semble avoir tiré également un trait sur une saison qui avait pourtant si bien commencé.

La bombe de Comano, qui possédait une demi-seconde d’avance sur Wendy Holdener après la descente du combiné, a quitté la station de l’Engadine avec le genou en compote, le moral en berne et en pleurs. A-t-elle trop tiré sur la corde pour revenir au top après sa chute de Cortina? N’aurait-il pas été plus raisonnable de faire l’impasse sur ce combiné et se concentrer sur la descente de demain? On ne le saura jamais.

C’est lors de l’échauffement du slalom, aux alentours de midi, que le choc s’est produit. Ce n’est pas en tombant qu’elle s’est blessée, mais en partant sur l’arrière, un mouvement que n’a pas supporté son genou.

Elle a été héliportée à la clinique… Gut de Saint-Moritz. Les radios ont été sans pitié pour la tenante du gros Globe de cristal. Après ses bleus à la jambe droite, la Suissesse souffre d’une déchirure du ligament croisé de son genou gauche ainsi que d’une lésion au ménisque.

Swiss Ski n’a pas précisé la durée de l’absence de sa championne, mais il semble totalement improbable qu’elle puisse remonter sur ses skis cette saison. Actuellement deuxième dans la hiérarchie mondiale, elle laisse la voie libre à l’Américaine Mikaela Shiffrin.

Mais selon Walter Frey, médecin en chef chez Swiss-Ski, Lara Gut ne devra pas forcément passer sur le billard. «C’est encore trop tôt pour le dire. Ce n’est que ces prochains jours que l’on pourra voir si d’autres types de thérapies sont possibles. Lara décidera avec ses médecins quelle est la meilleure option pour elle», a-t-il expliqué.

Après une luxation de la hanche en septembre 2009, c’est le deuxième gros coup dur pour la Tessinoise de 25 ans depuis ses débuts dans l’élite.

Sachant qu’il faut généralement du temps pour se remettre d’une telle blessure, Lara Gut aura besoin d’une rééducation optimale pour revenir en forme l’hiver prochain et briller aux JO 2018 de Pyeonchang dans sa chasse à l’or. C.MA.

(24 heures)