Et si, pour Bolt, le plus dur était de réussir sa sortie?

C'est donc à Londres, sur la piste du stade olympique – là où il a déjà fait la foudre et les bons temps – que l’astre du sprint va tirer la prise. On imagine la passion éruptive que sa dernière ligne droite va générer; on redoute les ténèbres dans lesquelles sa retraite menace de plonger le monde de l’athlétisme! Jamais sans doute un champion n’avait autant incarné son sport, au point de le soumettre à une totale dépendance. Bolt, his name is Bolt. Le nom est devenu totémique, universel comme un best-seller, pétillant comme une marque publicitaire. Traduit de l’anglais, il a plusieurs définitions. Pour le Jamaïcain, le destin a préféré l’éclair au boulon… C’est devenu l’un de ses surnoms.

A 30 ans, Lightning Bolt s’apprête donc à tirer sa révérence lors des Mondiaux à Londres. Il est temps selon lui. «J’ai réalisé tous mes rêves», confiait-il déjà, en 2012, au lendemain de son triomphe olympique à Pékin. «J’ai fait tout ce que je voulais faire», ne cesse de répéter l’octuple champion olympique. Le roi est las, il veut se prélasser, ouvrir une boîte de nuit! «Je suis fier de moi après ces huit ans de labeur et d’acharnement. Ça a payé», dit-il. L’homme est riche à millions et il veut s’arrêter là, drapé dans sa toison d’or, nimbé dans cette aura d’éternité dont il s’est lui-même paré.

Le Jamaïcain rend les clés de son domaine. Il s’en va en emportant l’argenterie et sa collection de trophées. Mais pas ses records, qu’il laisse à la postérité, comme ces tapisseries des Flandres qui racontent des histoires fameuses et qui ne craignent pas l’outrage du temps. C’est son héritage. «J’aime à penser que je fais partie des plus grands de l’histoire…» On n’est jamais mieux glorifié que par soi-même!

Du génie et quelques facéties

Bolt ne la «joue pas à la Federer». Il ne sera pas un champion compulsif, un papy flingueur sorti d’un bain de jouvence. Il a trop cherché à raccourcir le temps pour vouloir aujourd’hui le rallonger! Il estime avoir fait son temps. Avec empressement et fulgurance. Avec l’art d’un saltimbanque et la manière d’un lévrier. Avec un style incomparable, loin de l’archétype du sprinter pit-bull qui faisait la loi lorsqu’il a débarqué dans l’arène, grand échalas efflanqué et effronté. «Mon style grotesque ne m’empêchait pas de dominer tous les autres gosses», raconte-t-il dans l’une de ses biographies. «Mais j’étais mon pire ennemi, car j’étais fainéant…»

Un don se découvre et se façonne. Il n’est rien sans la sueur et le travail. Comme un sculpteur, coach Mills a ciselé Usain Bolt. Mais il l’a aussi buriné, martelé, houspillé. «L’entraînement, je déteste. Voilà pourquoi j’aime tant courir aux ordres du starter. C’est comme une délivrance, un pur bonheur.» Voilà la recette de son succès. La vérité, concentrée en moins de dix secondes. Une explosion, une folle accélération et déjà l’apothéose. Pas d’effets spéciaux, juste un trait de génie et quelques facéties. Les suspicieux tiquent, Usain Bolt réplique. «Vous pouvez conserver mon sang pendant cinquante ans, il n’y a pas de problème.» Les spécialistes en biomécanique décortiquent, le Jamaïcain résume: «Je suis hors norme, inutile de m’imiter.» Les esthètes applaudissent, émerveillés par tant de grâce féline et de relâchement. Et ses fans, touchés par ses flèches et ses pitreries, se prosternent. Mais n’en fait-il pas trop?

Mettre le feu au stade

Là aussi, Bolt répond, sans se démonter: «On croit que je me donne en spectacle mais c’est simplement ce que je suis, un gars cool qui aime s’amuser et divertir les gens.» C’est ainsi qu’il est apparu, cette année, lors de sa tournée d’adieux. Autant ses chronos ont été mornes, autant il s’est montré inspiré. Fidèle à lui-même. Un peu blessé au dos, un peu lent à l’allumage. Mais très bon public. Reste à savoir s’il saura réussir sa sortie, ne pas se prendre les pieds dans le tapis du corridor comme certains l’imaginent. Court-il un risque? Peut-il être battu par autre chose qu’un faux départ, comme aux Mondiaux de Daegu en 2011, sa seule défaite en grand championnat? Mais la question ne se pose pas, a-t-il rétorqué, mardi, devant un parterre de 500 journalistes. Londres n’attend que lui pour qu’il mette une dernière fois le feu au stade.

En Suisse, l’athlète fascine mais le personnage dérange

Même Jacky Delapierre, qui a longtemps encensé Bolt, l’a éreinté en vilipendant sa stratégie d’évitement. Pas question d’inviter la star jamaïcaine à Athletissima pour lui offrir des nobody en pâture. En Suisse, si le sprinter a aussi ses légions de thuriféraires, le personnage ne fait pas l’unanimité. «Il est pour moi à la fois fascinant et dérangeant», confie Laurent Meuwly. «C’est un athlète exceptionnel, taillé pour les exploits, et un showman qui remplit les stades à lui tout seul. Mais il en fait trop dans l’art théâtral, et peut-être pas assez dans l’expression sportive. Il a souvent manifesté sa supériorité de manière outrancière. En coupant son élan avant la fin, en toisant ses adversaires, en leur manquant de respect», explique le coach de Lea Sprunger. Ancien directeur du meeting de Zurich, Patrick Magyar brosse également un portrait contrasté de Bolt. «C’est un super-pro, qui tient ses engagements à la lettre, et sans doute l’un des plus grands sportifs de l’histoire. Mais je ne le compare pas à Mohamed Ali, Roger Federer ou Haile Gebreselassie. Il n’a pas le même charisme, le même pouvoir d’inspiration, la même force de discours. Son degré d’excellence est superficiel. Selon moi, il n’a pas façonné le sport, il a juste écrit son histoire. Il a toujours gagné trop facilement, parfois avec insolence. Il aurait fallu qu’il tombe pour devenir un vrai héros. Qui sait, à Londres, il s’arrêtera après 80 mètres de course pour saluer une dernière fois la foule!» Mais l’athlétisme en souffrance ne doit-il pas beaucoup à sa star? «C’est sûr qu’il a attiré l’intérêt et la curiosité du grand public. Mais attention, Bolt s’est surtout bien vendu, répond Laurent Meuwly. Il a pris trop de place, on l’a surmédiatisé. J’entends l’annonce à la TV: «Restez avec nous, Bolt court à 21 h 45!»

Le coach fribourgeois voit-il Bolt chuter lors de sa dernière course? «La question n’est pas de savoir s’il peut perdre, mais plutôt qui est capable de le battre? Et qui en a vraiment la volonté. Jusqu’à présent, face à lui, tous ont fait un complexe. Mais là, il est moins relâché, moins dominant…»

Et l’après Bolt? «Il ne m’inquiète pas, répond Patrick Magyar. Vous avez vu Athletissima? Un succès! A Zurich, Bolt ne vient plus depuis 2013 et le meeting est toujours «sold out». Ce qui me navre davantage, c’est la «patauge» de l’IAAF, son incapacité à rendre l’athlétisme attractif.» «C’est sûr, il va falloir trouver d’autres aimants, estime Laurent Meuwly. Mais moi, il ne me manquera pas beaucoup. Un de perdu, dix de retrouvés, c’est ce que j’espère. Des athlètes qu’on apprend à découvrir, qui donnent plus de leur personne, comme Alysson Felix. Mais là, je ne vois pas qui. De Grasse, Van Niekerk, je n’y crois pas.» P.B.

(24 heures)