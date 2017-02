Expulsé avant même d'entrer en jeu

L’histoire de Tim Cahill n’est pas banale. C’est le moins qu’on puisse écrire. Jugez par vous-mêmes. Dans les dernières minutes du derby entre Melbourne Victory et Melbourne City (1-2), le footballeur australien – originaire de Samoa et d’Irlande – a reçu un carton rouge alors qu’il s’apprêtait à… entrer en jeu.

Le rouge comme celui de la colère que l’ancien joueur de Millwall et d’Everton manifesta à la 86e. Juste avant de faire son apparition, City, son club, encaissa le 1-2, un but contre son camp marqué par «Manny» Muscat, suite à un hors-jeu contesté. Dans un climat délétère, la confusion le disputa aux empoignades. Au final, les joueurs de Melbourne City obtinrent gain de cause

Les protestations véhémentes – terme poli – de Cahill attirèrent l’attention de l’arbitre qui brandit un carton synonyme d’expulsion. L’intéressé fut prié d’assister à la fin d’un match dans lequel il n’a pas été acteur depuis les vestiaires. «Il s’est passé des choses que je n’avais jamais vues durant toute ma carrière», commenta tout à trac Tim Cahill (37 ans). A tête reposée, il a battu sa coulpe sur Instagram: «Je présente mes sincères excuses à l’arbitre pour ma réaction. Mon comportement a faussé le match et j’adresse aussi mes excuses à mes coéquipiers et à nos supporters.»

En décembre dernier, déjà à l’occasion du derby, Tim Cahill avait connu une «drôle» de mésaventure. Auteur de l’ouverture du score au quart d’heure, de la tête sur un corner, il célébra sa réussite en courant partout tel un chien fou. Las, en passant au milieu des remplaçants adverses, il se prit un coup involontaire qui lui ouvrit légèrement le crâne. Un malheur ne venant jamais seul, Melbourne Victory s’imposa 2-1.

L’histoire a ceci de particulier qu’elle se répète et celle de Tim Cahill n’est décidément pas ordinaire. Le 12 juin 2006, il s’était fait l’auteur, face au Japon, du premier but australien dans une phase finale de Coupe du monde. Un but pour l’Histoire. (24 heures)