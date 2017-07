Fabio Aru est un maillot jaune qui a du sang-froid

Le Tour a pris ses jambes à son cou. Blessé dans son orgueil et dans sa chair – il a chuté à cinq reprises depuis le départ –, Alberto Contador a joué la fille de l’air dans la montée de Latrape, premier des trois cols de 1re catégorie escaladés vendredi. Flanqué de Mikel Landa, coureur lambda (façon de parler) d’une équipe Sky désireuse de redistribuer les cartes et d’inverser les rôles, l’Espagnol a secoué le Tour. Sans le livrer à toutes les convulsions. Sans en bouleverser la hiérarchie. Isolé – Fuglsang, blessé et malade, a été contraint à l’abandon –, Fabio Aru s’est comporté en solide leader. A Foix, le maillot à pois Warren Barguil a offert à la France un succès de prestige après lequel elle courrait depuis 2005 et une victoire de David Moncoutié.

Cette 13e étape courte (101 km) mais dense a tenu en haleine. Mais, une fois encore, les acteurs majeurs de la Grande Boucle ont davantage mis à profit les descentes que les ascensions. L’exemple de Froome l’an passé à Bagnères-de-Luchon a fait école. L’Ariège est une terre de courage et Landa, sacré meilleur grimpeur du dernier Giro et pressenti chez Movistar l’an prochain, a opéré un rapprochement au classement général. De même que Quintana, 8e à 2’05’’. Vous l’avez compris, l’incertitude règne en maître sur le Tour. En cyclisme, contrairement à ce qu’affirmait Jean de La Fontaine, elle n’est pas le pire des maux.

Risque calculé?

N’était-ce pas dangereux de laisser autant de champ libre à Landa? Le risque était-il calculé? «Il était à 2’55’’. Il a donc profité de la marge de manœuvre qui était la sienne», expliquait Aru avec la force tranquille qu’il dégage sur le vélo. «Je me suis concentré sur mes principaux rivaux. Je ne pouvais pas courir après tout le monde. Dans cette journée pleine d’émotions, j’ai su garder mon calme.» Un sang-froid qui ne laisse pas d’impressionner. Aru s’apparente un peu à un trait jaune dessiné dans le ciel azur de la Sky.

«On a joué un bon coup, assurait Froome, en regain de forme. Landa s’est replacé au général. On répétera l’opération tactique dans les jours à venir.» Reste que Landa n’a pas besoin qu’on lui offre la possibilité de s’émanciper. Il n’a pas les traits d’un Richie Porte ou d’un Wout Poels. Il sait qu’un coureur a – parfois – les pouvoirs qu’il s’arroge. «Comment Sky va gérer la situation? Je verrai en temps voulu», enchaîne Aru. Qui passe comme chat sur braise sur les questions brûlantes ou s’en amuse. «Comment ai-je vécu ma première nuit en jaune? Pas comme vous l’imaginez. Je n’ai pas posé le maillot sur le dossier de ma chaise ou à côté de la lampe de chevet. Je l’ai laissé dans le bus de l’équipe. Le staff voulait faire des photos! Et moi, j’ai dormi dix heures, sans problème.» La victoire sur le Tour est aussi une affaire de sommeil.

Calculs d’apothicaire

Romain Bardet regrettait, selon sa propre expression, les calculs d’apothicaire auxquels se sont livrés les principaux protagonistes de l’épreuve. «Il y a eu un gros marquage entre les favoris. A l’instar de Landa, des coureurs sont revenus dans le match. Les écarts se sont resserrés. C’est dommage. J’espère qu’on ne va pas s’en mordre les doigts.» D’autant que le Tour ou plutôt l’UCI a opéré une séance de rétropédalage. Certaines équipes s’étant trouvées, en raison de conditions de course particulières, dans l’incapacité de ravitailler avant l’arrivée à Peyragudes jeudi, le jury des commissaires a décidé d’annuler la pénalité de 20’’ infligée à Rigoberto Uran. Tout simplement. Le bénéfice pour le Colombien s’accompagne d’une perte de crédit pour l’organe faîtier du cyclisme. (24 heures)