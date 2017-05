Froome a été renversé par un chauffard à l’entraînement en France

Depuis le 22 avril et l’accident mortel de Michele Scarponi, le grand public réalise (à nouveau) la dangerosité liée au sport cycliste. On ne parle pas là de la compétition mais de l’entraînement. L’Italien avait été percuté à un carrefour par une camionnette. Et, putain, on a forcément pensé à Coluche. Dans des circonstances plus troubles et plus confuses, le Français Yoann Offredo (30 ans) a été victime d’une agression de la part d’un automobiliste suite à une bisbille. Résultat des courses: un nez cassé, une côte amochée et des hématomes partout.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ???? Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo — Chris Froome May 9, 2017

Avant de donner ses premiers coups de pédales du prologue du Tour de Romandie, Chris Froome avait eu une pensée émue pour Michele Scarponi et sa famille. «Nous sommes en état de choc. Quand je dis nous, je fais allusion au peloton professionnel et à tous les cyclistes qui affrontent chaque jour les dangers liés à la circulation.»

Mardi, le leader de la Sky a révélé avoir été à son tour victime d’un chauffard à l’entraînement en France. Froome est sorti indemne alors que son vélo a été abîmé. «J’ai été percuté volontairement par un conducteur impatient qui m’a suivi sur le rebord de la chaussée», a tweeté l’intéressé. Heureusement, je vais bien. Je m’estime chanceux. Mais le vélo est embouti.» Sans scrupule, le conducteur a poursuivi sa route comme si de rien n’était.

Le cycliste français Yoann Offredo victime d'une agression pendant un entraînement https://t.co/9xRtvJ5PhP pic.twitter.com/s0gYVQh64V — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 24, 2017

Le Luxembourgeois Laurent Didier (32 ans), qui défend les couleurs de Trek-Sagafredo sur le Giro, a témoigné après le décès tragique de Michele Scarponi de la peur qui sans cesse le tenaille. «Lors d’une séance d’entraînement avec Bob Jungels (Quick-Step), on a connu un grand stress lorsqu’un bus qui nous doublait s’est rabattu de façon prématurée, comme si le chauffeur ne nous avait pas vus. On s’est retrouvé à rouler dans le fossé. C’est malheureusement, une situation courante.»

Dans les épisodes tragiques, la liste est longue. On rappellera l’accident tragique des frères Ochoa. Les sociétaires de l’équipe Kelme avaient été percutés par une auto à l’entraînement le 16 février 2001, à Malaga. Ricardo avait trouvé la mort tandis que son frère jumeau avait été grièvement blessé. (24 heures)