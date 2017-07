Froome tient la boutique et Aru sort du podium

C’était cousu de fil jaune. Rendu à lui-même, Chris Froome a été le maître des cols. Il avance comme un métronome vers un quatrième succès dans le Tour et la Sky, véritable rouleau compresseur, vers une cinquième victoire en six ans.

Dans le mythique Galibier, ultime ascension d’une journée truffée de difficultés, Romain Bardet a placé quelques banderilles. Elles n’ont pas déstabilisé l’imperturbable Froome et son sherpa, l’inébranlable Landa. Mais elles ont affecté Fabio Aru. Légèrement en dette d’oxygène au-dessus de 2000 m et beaucoup moins aérien qu’à La Planche des Belles Filles, où il s’était imposé, l’Italien a basculé avec 13’’ de retard sur le toit du Tour (2642 m). A Serre Chevalier, son débours s’est élevé à 31’’. Il sort du podium. Nairo Quintana, lui, n’émarge plus dans le top 10.

Ce n’est pas Bardet mais le tenace, régulier et énigmatique – à certains égards – Uran qui talonne Froome au classement. Vainqueur à Chambéry, le Colombien s’est classé deux fois deuxième. A Serre Chevalier, il a réglé au sprint le groupe maillot jaune. Cette première étape alpestre a souri à Primoz Roglic. Vainqueur en solitaire, l’intéressé a offert à la Slovénie une première victoire sur le Tour.

L’ancien sauteur à skis (ndlr: il fut champion du monde juniors par équipes en 2007) s’est littéralement envolé dans le Galibier. Les férus du Tour de Romandie se souviennent de son succès lors du chrono à Lausanne.

Prise de «Bardetmania», la France cycliste imaginait que les certitudes entourant la Sky et Froome voleraient en éclats ou, à tout le moins, seraient sérieusement mises à mal. Le leader d’AG2R a fait ce qu’il a pu et plaide non coupable dans ce qui s’apparente à un faux procès sur les réseaux sociaux. «J’ai fait le maximum pour faire bouger les choses. J’ai attaqué pour prendre le maillot. J’ai été offensif. Je n’ai pas de regret.» Mais il a un goût de frustration dans la bouche. Un goût tenace: «Uran se contente de suivre et il me devance au général.» Pour 4 centièmes de seconde! Bardet, qui évoquait à Foix les calculs d’apothicaire auxquels se livraient les favoris, est servi.

Pour Froome le compte est bon. Même si le Britannique affirme, davantage par nécessité que par conviction, que «le Tour n’est pas fini avant l’heure, avant Paris. Jeudi sera un autre jour. Je ne doute pas que mes adversaires mettront à profit l’arrivée à l’Izoard pour m’attaquer. Dans le Galibier, j’ai été surpris qu’Aru lâche. J’imaginais plutôt qu’il attaquerait. Quand on n’a pas de bonnes jambes en troisième semaine, ça ne pardonne pas.»

Frank en évidence

Pas toujours à son avantage sur ce Tour, Mathias Frank a réalisé une très belle étape (11e à 1’ 41”). Le Lucernois faisait partie de l’échappée initiale. Il n’a été repris par le groupe maillot jaune que dans les derniers hectomètres de l’ascension du Galibier. «Il ne m’a pas manqué grand-chose pour basculer avec Bardet. Au moment de prendre son bidon, il l’a fait tomber. J’ai ralenti pour le ramasser. Une petite cassure s’est produite. Je me suis retrouvé avec Aru. Dès lors, je ne pouvais plus rouler. J’ai fait toute l’étape devant mais je n’ai pas vraiment pu aider mon leader.» 8e du Tour 2015, Frank considère, à raison, l’aspect positif des choses, lui qui a renoué avec un rang plus conforme à son statut.

«En deuxième semaine, je n’étais pas bien. Là, je suis content de ma condition. Ce jeudi, en direction de l’Izoard, on essayera encore de placer un coureur devant pour relayer Bardet dans le final. Je pourrais bien tenir ce rôle.» A bon entendeur. (24 heures)