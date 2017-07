Garbine Muguruza: «Je rêve de danser avec Roger Federer!»

«Garbine Muguruza a joué un très bon tennis, un très, très bon tennis, même. Bravo à elle, elle mérite son titre.» Dominée 7-5, 6-0 par l’Espagnole en finale de Wimbledon, Venus Williams n’a pas manqué de saluer la prestation de la désormais bien-nommée «Queen Garbine». Une Muguruza qui, deuxième titre du Grand Chelem en poche après celui décroché à Roland-Garros l’an dernier, pouvait savourer sa consécration. Elle n’a pas oublié de répéter sa fierté devant la presse. Ni de donner sa préférence pour son cavalier en vue du bal de dimanche soir…

Garbine, impossible de ne pas vous demander quel serait votre partenaire idéal dimanche soir lors du bal des champions…

(elle se marre) Vous êtes sérieux? Allez, je rêve de danser avec Roger Federer… Et pourtant, j’aime bien Marin Cilic aussi… Mais j’ai envie de voir si Roger est aussi élégant comme danseur…

Plus sérieusement, vous voilà reine de Wimbledon alors qu’il y a trois semaines vous preniez 1 et 0 au 1er tour à Eastbourne. Comment expliquer pareil contraste?

Eastbourne fut une courte expérience pour moi car je n’y ai vraiment pas bien joué. Mais j’avais été solide la semaine d’avant. cela m’a aidé. Sans compter que je me suis toujours présentée dans des tournois du Grand Chelem avec un surplus de motivation. Depuis que j’ai perdu la finale en 2015 ici, j’ai toujours voulu revenir pour m’imposer. Je voulais changer le cours de l’histoire. Je savais que j’étais bien préparée pour cette édition et j’ai joué de mieux en mieux dans cette quinzaine. A chaque match, j’ai franchi un niveau.

Quel a été votre sentiment en voyant votre nom au palmarès de Wimbledon?

Ca a été incroyable. J’ai toujours regardé le mur des lauréats avec admiration et respect. Alors je ne voulais pas perdre une nouvelle finale ici, car je sais quelle est la différence entre échouer et gagner. Je suis tellement heureuse maintenant!

Vous aviez par le passé affirmé peiner parfois à gérer vos émotions, votre stress. Comment y parvenez-vous désormais?

Eh bien honnêtement, je fais ce que je peux. Il n’y a, je crois, pas de recette miracle. Je suis nerveuse à chaque match et je crois que c’est une bonne chose. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, une fois que j’entre sur le court, je me sens bien. Sans doute car c’est en réalité l’endroit où je rêve d’être, le genre de lieux qui me poussent à m’entraîner doublement. C’est sur ce genre de court que je joue mon meilleur tennis.

Pour une joueuse espagnole, née au Venezuela et établie à Genève, ce n’est pourtant pas une chose innée que de jouer sur gazon…

Non, effectivement, et je dois dire que je n’aimais pas vraiment ça, au début. J’ai longtemps souffert en jouant sur gazon, je n’arrivais pas à m’y faire. J’ai tout de même fini par comprendre que c’était à moi de m’adapter à cette surface, pas d’espérer que ce soit le contraire! Une fois que j’ai disputé Wimbledon, mon état d’esprit a changé, parce que j’ai compris que mon jeu pouvait s’exprimer à merveille sur herbe.

On se souvient que vous avez longtemps souffert de votre statut de tenante du titre de Roland-Garros. C’était presque plus un fardeau qu'un cadeau…

Oui, ce n’était pas facile à gérer, c’est clair. Bien sûr, c’est bon de gagner de grands titres, mais c’est dur quand tu dois revenir les défendre. C’est évidemment un bon «problème» à avoir, mais la route est longue pour garder ton bien. Mais mine de rien, je suis très heureuse d’avoir gagné un nouveau «majeur». Cela signifie beaucoup. Pour moi comme pour ma confiance en moi.

Pour finir, vous n’avez pas manqué de dire toute l’admiration que vous portez à Venus…

Eh oui, je suis toujours surprise par l’appétit qui est le sien, par son envie de gagner. Elle a presque tout remporté, mais elle ne se lasse pas du plus haut niveau, elle ne se lasse pas de se battre. Je ne pense pas que je pourrai être pareille à son âge. Probablement pas, d’ailleurs, car Venus est unique. Elle est sans doute l’une des meilleures joueuses de l’histoire. (24 heures)