Grâce à son Mondial, Paris espère populariser le hockey sur glace

Pour la quatrième fois seulement, mais la troisième déjà depuis 2012, un Championnat du monde de hockey sur glace ne se déroule pas dans un seul et même pays. Ce vendredi, sur le coup de 16 h 15, Cologne et Paris donneront donc simultanément le coup d’envoi de la chasse au 81e titre mondial de l’histoire. Une édition organisée conjointement par l’Allemagne et la France dont le budget global se chiffre à 24,4 millions d’euros. Dont 11,5 pour la France. Un montant important qui n’offre toutefois aucune garantie de succès populaire et financier du côté français. Pour s’en convaincre, il suffit de se balader dans la capitale. La publicité faite autour de l’événement est rarissime. Et lorsque l’on interroge au hasard des Parisiens, la réponse est presque invariablement la même. «Non, je ne savais pas. C’est quand, au fait?» Ce n’est qu’en s’approchant de l’AccorHotels Arena de Bercy que l’on commence enfin à se rendre compte qu’une manifestation y est organisée. Et encore…

Un sentiment d’apparente profonde indifférence que regrette Gilbert, un quinquagénaire qui se définit comme l’un des «trop rares amateurs de hockey» dans son pays. «Pour moi, la presse est aussi un peu responsable de cela, explique ce Girondin émigré à Paris depuis une trentaine d’années. Regardez les journaux nationaux, aucun n’a vraiment parlé de ce Championnat du monde ces derniers mois. A l’opposé, lorsque la France organise une grande compétition dans un autre sport, on en fait des pages et des pages.»

Un coach optimiste

Pour preuve, alors que la vente des billets marche plutôt bien à Cologne, elle a de la peine à s’emballer à Paris, malgré des prix corrects (entre 29 et 99 euros suivant l’intérêt du match). «A ce niveau-là, je ne me fais aucun souci, assure Dave Henderson, le coach de l’équipe de France. Pour nos matches, Bercy sera bien garni. Ensuite, il est évident que les gradins seront un peu clairsemés pour les affiches de l’après-midi, mais j’ai le souvenir que le problème est le même dans tous les pays. Même en Russie ou en République tchèque, deux vraies nations de hockey. Je sens d’ailleurs que nous sommes quand même beaucoup plus entourés et sollicités qu’avant un Championnat du monde habituel. Normal puisque cela fait maintenant 66 ans que la France n’a plus eu l’honneur d’organiser un Mondial.»

Un avis que partage Cristobal Huet, qui s’apprête à disputer son quatorzième et dernier Championnat du monde. «Nous sommes à deux jours de notre premier match, expliquait jeudi le gardien franco-suisse, et je pense que ça va gentiment commencer à s’animer. Il le faut car, pour le hockey français, ce rendez-vous est très important. C’est une occasion unique pour nous de séduire le public et de le convaincre de s’intéresser davantage à notre sport. Dans cette optique, je crois que les organisateurs ont bien fait les choses en choisissant, par exemple, de dresser une tente «Club France», où les gens pourront rencontrer d’anciens joueurs qui ont marqué le hockey français. Le fait aussi de jouer à Paris ajoute une dimension supplémentaire à l’événement. Personnellement, la seule chose que je regrette, c’est l’absence d’une Fan Zone où les supporters de tous les pays peuvent se rencontrer et discuter.»

Mais pour véritablement assurer le succès de ce rendez-vous, il faudra que l’équipe de France obtienne d’abord de bons résultats. «Cette année, il est indéniable que nous avons une pression supplémentaire sur nos épaules, admet Dave Henderson. Et nous sommes tous conscients que le public ne nous suivra en nombre que si l’on gagne des matches. Mais pour cela, il sera impératif de réaliser un bon départ, samedi soir contre la Norvège. Sinon, notre tâche risque de singulièrement se compliquer.»

12 000 fans en février

Dans le cas contraire, il est en effet possible que la perspective de voir la cinquantaine de joueurs de NHL qui seront présents à Bercy ne suffise pas à séduire les Français. «On ne sait jamais, conclut Gilbert le Girondin. Depuis une dizaine d’années, la finale de la Coupe de France a lieu ici et le succès populaire est indéniable. Cette année, en février, il y a même eu plus de 12 000 spectateurs.»

Pour mémoire, au moment de la création de ce qui s’appelait alors le POPB (Palais Omnisports de Paris-Bercy), au milieu des années 80, les Français Volants y disputaient leurs matches de championnat. Et il n’était pas rare, les premières années, de voir quelque 16 000 personnes venir suivre régulièrement les péripéties du club parisien. Preuve qu’il existe donc, et contrairement aux apparences, un vrai public pour le hockey sur glace dans la capitale française. (24 heures)