Gros succès sportif et populaire pour un Swiss Open de Lausanne en danger

Le Swiss Table Tennis Open de Lausanne (STTOL) a joué à guichets fermés, durant tout le week-end. Avec la présence de deux membres du top 5 mondial, les organisateurs s’attendaient à un succès sportif et populaire. Mais c’est à un véritable triomphe qu’ils ont assisté.

Sur le plan sportif, l’Allemand Dimitrij Ovtcharov (No 5 mondial) a conservé son titre en s’imposant 4-1 face à Marcos Freitas (No 14). Le Portugais avait créé la surprise en éliminant en demi-finale le Japonais Jun Mizutani, tête de série No 1 et matricule 4 au classement planétaire. Chez les dames, c’est la Suédoise Matilda Ekholm, tombeuse de la Vaudoise Rachel Moret en quarts de finale, qui a remporté le tournoi.

Si ces artistes de la petite balle blanche ont fait chavirer le cœur des 1500 spectateurs présents, l’avenir du tournoi est en revanche plus incertain. Le contrat avec le sponsor principal, l’équipementier DHS, arrivant à échéance, c’est la survie du Swiss Open qui est en jeu. «Nous devrions être fixés en avril, s’inquiète Nicolas Imhof, président du comité d’organisation. Trois scénarios sont possibles. Soit DHS ne nous soutient plus et c’est la fin du tournoi. Soit ce partenaire poursuit son investissement et une 6e édition verra le jour, pour autant que le comité soit toujours aussi motivé. Troisième possibilité: nous parvenons à augmenter la contribution des sponsors, auquel cas nous pourrions organiser le Top 16 européen en 2018 et 2019 (ndlr: tournoi qui réunit les 16 meilleurs joueurs et joueuses), puisque la Fédération européenne nous a approchés dans cette optique. Nous devrions alors quitter la Vallée de la Jeunesse pour occuper une salle plus grande, comme par exemple celle des Pierriers, à Clarens.»

Si Nicolas Imhof veut garder bon espoir quant à l’avenir, la fin d’un tel tournoi est possible. Mais elle s’apparenterait à un vrai gâchis. «Nous adorons venir ici, car il s’agit d’un environnement familial, estime le demi-finaliste français Andréa Landrieu. Nous recevons des cadeaux et tout le monde est aux petits soins.» Une soirée fondue avec les joueurs, le Japonais Mizutani qui échange des balles avec les bénévoles: voilà le type d’ambiance qui caractérise le STTOL. Malgré un budget de 250 000 francs, la réputation du Swiss Open n’est plus à faire. C’est d’ailleurs sur conseil d’Ovtcharov que Mizutani a décidé de s’inscrire à cette édition.

Et pourquoi ne pas inviter un des trois Chinois membres du top 3, si le tournoi perdure? «Pour l’heure, notre budget est si serré que nous ne pourrions nous permettre de financer un vol depuis la Chine, explique Nicolas Imhof. Si je devais comparer avec le tennis, notre tournoi serait un ATP 250. Pour attirer les meilleurs, il faudrait donc proposer des primes substantielles.» A titre d’information, les organisateurs paient le transport, l’hôtel, la nourriture et des primes d’engagement (quelque 20 000 francs) aux meilleurs joueurs.

