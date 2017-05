Herzog, un Mondial qui pourrait changer le cours de sa carrière

L’équipe de Suisse affronte la République tchèque ce mardi après-midi (16 h 15). Sans la pression du résultat. Lundi, le Canada a en effet mis un terme rapide au squelettique suspense qui planait encore sur le groupe parisien de ce Mondial. Sa victoire contre la Norvège a définitivement confirmé les qualifications de la Finlande et de la Suisse pour les quarts de finale.

En matinée, il n’y avait du reste pas la moindre inquiétude dans l’esprit des rares joueurs suisses qui avaient décidé de patiner pour préparer leur ultime duel de ce tour préliminaire. Un match dont le double enjeu ne sera «que» la place de dauphin des Canadiens et la certitude de disputer le quart de finale à Paris. «Paris ou Cologne, cela m’importe peu, assure Fabrice Herzog. L’unique chose qui occupe mon esprit, c’est de gagner ce match contre les Tchèques. Puis le quart de finale. Et peut-être d’aller plus loin encore…»

S’il y a un Suisse qui a le droit de rêver durant ce Mondial, c’est bien l’attaquant des ZSC Lions. Le Thurgovien a crevé l’écran le week-end dernier. Son doublé contre le Canada puis son but face à la Finlande ont ouvert tout grand les portes de la qualification aux Suisses. «C’est vrai, sourit-il timidement, tout se passe comme dans un rêve pour moi, ici. Au début de ce Championnat du monde, lorsque le coach m’a dit que je n’étais que son 13e attaquant, j’étais un peu déçu. Mais il a ajouté que ma chance viendrait. Alors je me suis accroché et j’ai travaillé dur à l’entraînement pour lui montrer que je méritais mieux. Et quand mon tour est venu, j’ai su répondre présent.»

Une maturité étonnante

Savoir profiter d’une opportunité pour s’imposer est incontestablement la marque des bons joueurs. Et des hommes de caractère. Fabrice Herzog a mystifié à deux reprises le gardien Calvin Pickard et ses défenseurs format NHL. «J’ai reçu de nombreux messages de félicitations après ce match. Les émotions ont été si fortes que j’ai eu un peu de peine à trouver le sommeil ensuite. Et puis, ma fille de 15 mois a aussi vu son papa jouer à la TV…»

Marié et père de famille à 22 ans seulement, Herzog affiche une maturité étonnante. Et pas seulement dans sa vie de tous les jours, selon Gil Montandon, consultant pour la RTS: «Son attitude sur la glace m’épate, analyse l’ancien international. Il est non seulement rapide et puissant (189 cm/87 kg), mais il est de surcroît intelligent dans sa lecture du jeu. Et humble, ce qui ne gâche rien. Herzog travaille toujours très dur à l’entraînement. Souvent, je le vois terminer ses séances après les autres. A mon avis, il a tous les atouts pour se frayer un chemin jusqu’à la NHL. Je ne comprendrais pas qu’il ne soit pas invité à l’un des camps qui se tiendront cet été.»

Sous les yeux de Babcock

Choisi en 142e position par les Toronto Maple Leafs il y a quatre ans, Fabrice Herzog ne serait pas en glace inconnue. En 2013, il avait passé une saison aux Remparts de Québec, chez les juniors. «Cette expérience m’avait beaucoup plu, se souvient-il. Là-bas, j’ai appris à durcir mon jeu, à donner des charges et à protéger un peu mieux mon puck. Ces aspects du jeu m’ont permis de progresser. Jouer en NHL reste mon objectif, c’est clair. Ce Mondial pourrait bien changer le cours de ma carrière, mais pour cela je dois d’abord confirmer durant la suite du tournoi ce que j’ai réussi de bon jusque-là.»

Présent à Paris, Mike Babcock, le «head coach» des Maple Leafs, a bien sûr suivi avec une attention particulière l’éclosion internationale de son potentiel futur joueur. A Toronto, Herzog pourrait retrouver Auston Matthews, son ancien coéquipier aux ZSC Lions, au côté duquel il avait souvent évolué lors de l’exercice 2015-2016. «La présence de Babcock à Paris est bien entendu une source de motivation supplémentaire, reconnaît le nouveau héros suisse. Quant à Matthews, j’avoue ne plus trop avoir de ses nouvelles depuis un an… Mais tout cela n’est que spéculation pour l’instant. La seule chose qui m’intéresse aujourd’hui, c’est ce Mondial et nos deux prochaines échéances. Deux matches très compliqués.»

Et, peut-être aussi, deux nouvelles occasions pour lui de continuer de faire trembler les filets adverses et de se rapprocher encore un peu plus d’une médaille. Et d’un été agréablement mouvementé. (24 heures)