Huet et les Français sont prêts à jouer un sale tour aux Suisses

La victoire historique obtenue contre la Finlande n’a en rien perturbé la tranquillité qui caractérise l’équipe de France. Lundi, au terme d’une séance d’entraînement facultative, le profil était d’ailleurs toujours aussi bas. «Dimanche, dans le vestiaire, on a fêté cet exploit comme il se doit, résume Kevin Hecquefeuille. Il n’y a aucune arrogance là-dedans. C’est juste notre façon de montrer notre joie. Mais là, c’est fini. Le groupe ne pense qu’à la suite.» A la Suisse donc.

Ce duel entre meilleurs ennemis a presque des allures de huitième de finale. Le vainqueur prendrait en effet une belle option sur les quarts. Au vu des premières exhibitions parisiennes, la Slovénie, la Norvège et la Biélorussie évoluent un petit cran au-dessous de la France et de la Suisse. «Mais l’écart reste infime, modère le défenseur actuel de La Chaux-de-Fonds. Contre la Norvège, en ouverture, nous avons payé l’émotion et un excès de nervosité dus au contexte. Mais nous avons su nous remobiliser grâce à un discours percutant du coach et à un incroyable public. Si nous gardons le même niveau de jeu, tout sera possible contre cette équipe de Suisse qui nous est toutefois bien supérieure.»

Les joueurs de Dave Henderson ont entouré de rouge depuis longtemps ce rendez-vous contre un adversaire qui les a souvent regardés de haut. «Il serait insensé de prétendre que la France est favorite, tempère Laurent Meunier. Mais nous voulons mener la vie dure à des joueurs que nous connaissons très bien. Notre force, c’est la solidarité. Même s’il commence enfin à y avoir une petite concurrence pour obtenir sa place, ce sont toujours un peu les mêmes qui, depuis des années, se retrouvent en équipe de France. Il y règne du coup un esprit de club qui est aussi l’un de nos principaux atouts.»

Les qualités du groupe entraîné depuis treize ans par le Canadien Dave Henderson ne se résument cependant pas à cela. «A l’exception d’Alexandre Texier (ndlr: l’attaquant de 17 ans, blessé, est promis à un grand avenir), tout le monde est là, confirme le coach. Cette équipe est la meilleure que j’aie jamais eue. Mais cela ne fait pas d’elle une candidate automatique aux quarts de finale. Face à la Suisse, nous ne partirons pas favoris, c’est certain.» Le statut d’outsider sied à merveille à des Français qui récupéreront pour l’occasion deux atouts importants: Cristobal Huet et Stéphane Da Costa, le redoutable attaquant du CSKA Moscou, double buteur contre la Norvège. «Vu la performance de Hardy contre la Finlande, je ne pense pas qu’on puisse dire que je serai un renfort par rapport au match de dimanche, se marre le gardien du LHC. En revanche, le retour de Da Costa est assurément une excellente chose pour nous. Mais elle ne nous garantit rien non plus. Pour l’emporter, il faudra que nous jouions au même niveau que contre la Finlande.»

Avec un Huet tout neuf

Titulaire, et très bon, lors du match d’ouverture, Huet se félicite d’avoir accepté de subir une petite intervention à un genou quelques semaines avant le Mondial. «Une fois la saison avec le LHC terminée, j’avoue avoir d’abord un peu hésité. Mais, lorsque le Dr Valloton m’a assuré que je serais sur pied quinze jours plus tard, je me suis lancé.» Avec raison à le voir évoluer sur la glace. «Bon, rigole-t-il, il n’a procédé qu’à un petit nettoyage. Je ne peux donc pas dire que mon genou est comme neuf, mais beaucoup mieux qu’avant, oui!» Huet, qui a aussi le passeport suisse, fera tout pour que ce dernier duel fratricide de sa longue carrière lui entrouvre les portes de la qualification. Ce serait, pour le portier du LHC, son troisième succès en match officiel contre sa seconde patrie, après ceux de Saint-Pétersbourg en 2000 puis d’Helsinki en 2012 (4-2 les deux fois).

Victoire impérative

Comme attendu, la Suisse a commencé sa quête d’une place dans le grand huit par deux victoires. A relativiser cependant: non seulement les 5 points conquis contre la Slovénie et la Norvège laissent un petit goût d’inachevé, mais les deux prestations n’ont guère été convaincantes. «J’ai le sentiment que nous avons réalisé un match complet contre les Norvégiens, rétorque Vincent Praplan. Nous avons été solides derrière et intelligents avec le puck. Au 3e tiers surtout, l’équipe a bien su contrôler la situation. C’est sur ces mêmes bases que nous devrons commencer le match, certes important mais pas décisif, contre la France.»

La tâche des Suisses s’annonce délicate face à un adversaire qui s’est totalement retrouvé dimanche contre la Finlande. «Les Français sont maintenant en pleine confiance, prévient l’attaquant valaisan. Ces dernières années, ils ont beaucoup progressé pour se rapprocher de notre niveau. Mais je reste persuadé que nous avons les atouts pour l’emporter si nous continuons de jouer de façon simple et directe. Notre vitesse aussi pourrait être un atout déterminant.»

Dans les petites choses à améliorer, Praplan pointe les situations spéciales: «Nous devons mieux en profiter.» (24 heures)