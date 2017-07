Ivan Ljubicic, l’autre grande réussite de Roger Federer

C’est bien connu, derrière chaque homme se cache une femme. Une grande femme, si possible. Et on a bien vu, chez Roger Federer, le poids et l’importance qu’a pris son épouse dans la réussite de sa carrière. En parfaite connaisseuse du monde du tennis, Mirka n’a jamais cessé de répéter au meilleur joueur de l’histoire qu’il pouvait étendre encore un peu plus son règne sur le jeu. L’ancienne No 76 WTA s’est du coup pliée en quatre – c’est le cas de le dire – avec ses enfants pour que la carrière de son immense mari se poursuive. Elle est l’un des piliers du «Team RF». Mais pas le seul, car derrière chaque grand champion se cachent également des hommes de valeur.

On sait ainsi tout ce que Pierre Paganini, Severin Lüthi – et dire qu’à une époque certains ont osé le brocarder! – ou encore Stefan Edberg ont apporté au Bâlois. Aujourd’hui que celui-ci a dix-neuf titres du Grand Chelem en poche, il serait bon, aussi, de mettre en lumière l’apport d’Ivan Ljubicic. Débarqué dans le staff du «Maître» à la fin de l’année 2015 après avoir notamment permis à Milos Raonic de prendre une autre dimension, l’ancien joueur croate (No 3 mondial en 2006) a pourtant vécu une première saison cauchemardesque au point de se voir dépeint comme le chat noir, mais cet exercice 2017 lui permet de (re)mettre les choses au clair. Oui, il a fini par apporter sa patte à la palette de «Fed» depuis que celui-ci est sorti de son break.

Il a élargi sa panoplie

En l’incitant à se montrer plus agressif en revers, en le poussant à aller encore davantage de l’avant, à frapper, l’homme au crâne rasé a entamé une révolution. Une révolution silencieuse mais qui, désormais, fait beaucoup de bruit. «Ivan m’apporte quelque chose de différent encore d’Edberg, admet d’ailleurs l’octuple lauréat de Wimbledon. Le fait d’avoir eu des coaches ayant vécu le tennis à différentes époques me permet d’être plus complet.» De par sa connaissance du jeu et des hommes encore en place aujourd’hui et parce qu’il avait été un sérieux adversaire de Federer sur le court entre 2000 et 2012 (16 confrontations), Ljubicic (38 ans) a complété la panoplie de «Maître». Il a su profiter de l’humilité et de la soif d’apprendre habitant encore l’ancien No 1 mondial pour lui transmettre ses idées, sa vision du jeu, son envie de le voir évoluer de manière plus «punchy», plus offensive.

«Roger est très fort pour s’inspirer des avis de chacun, relevait récemment Severin Lüthi, l’autre coach gagnant. Cela lui permet de rester dans le coup, de conserver la motivation, alors que certains auraient du mal à changer les choses, à s’ouvrir. Ce n’est pas son cas.»

Contrairement à ce que d’aucuns ont cru sur le moment, «RF» n’a pas embauché le Croate uniquement pour avoir une nouvelle tête à placer dans sa loge après le départ de Stefan Edberg. Non, il savait pertinemment que Ljubicic lui permettrait d’effectuer encore un pas en avant. Sans doute parce qu’au cours de sa carrière, le droitier également nanti d’un revers à une main avait parfois été surnommé le «Federer du pauvre», eu égard à ses excellentes qualités, mais à un talent bien moindre que celui du Bâlois. Son revers et son jeu tout en variétés ne laissaient pas insensibles les puristes. En treize ans de carrière, le divin chauve avait de fait pu mesurer les avantages et les inconvénients de pratiquer un tel tennis. Et certainement qu'il a utilisé ces enseignements afin de dessiner le «Federer 2.0», le roi d’Australie et de Wimbledon, encore plus beau à voir jouer que jamais.

Des qualités exaltées

Passionné par son sport, très pointu tactiquement et techniquement, reconnu pour sa capacité à lire le jeu des adversaires, celui qui a remporté la Coupe Davis 2005 n’a pas eu besoin de tout bousculer dans l’équilibre du «Maître», mais il est allé au cœur de la mécanique, dans les plus petits détails, afin de lui donner ce fameux coup de «boost» qui l’a remis dans la peau d’un vainqueur de «majeurs», dans le costume de patron des courts. Il a su exalter les qualités de son poulain, mais n’a jamais voulu expliquer sa méthode.

Depuis qu’il fait partie de l’équipe Federer, Ivan Ljubicic a en effet repoussé toutes les demandes d’interview. Avec le sourire certes, ce qui fait passer pour moins dur le «vent» qu’il inflige aux journalistes, mais avec conviction. Non, il ne dira rien. Alors ce sont les autres qui parlent. «RF» qui n’a cessé, durant Wimbledon, de louer ses qualités, mais aussi Riccardo Piatti, son ancien entraîneur, qui s’est félicité mercredi matin du parcours de son «deuxième fils». «J’ai rencontré Ivan lorsqu’il avait 14 ans et je suis très fier de voir tout ce qu’il a réalisé au cours de toutes ces années, a écrit le technicien italien sur les réseaux sociaux. C’est fabuleux de voir comment il a su déployer ses ailes, comment il a décollé et quelle est sa réussite actuelle.»

Cette réussite, c'est celle d’un homme de l’ombre aux côtés de l’astre du jeu. (24 heures)