JO de Pyeongchang: la vente des billets au ralenti

La vente des billets en Corée du Sud pour les JO d'hiver de Pyeonchang en février prochain se révèle loin de répondre à l'attente des organisateurs, ont-ils admis alors que seulement un peu plus d'un quart du contingent de la première phase a trouvé preneur.

La porte-parole du Comité d'organisation des Jeux de Pyeongchang (POCOG) Lee Ji-Hye a affirmé à l'AFP que l'objectif initial était d'atteindre 600'000 billets, mais que seulement 162'000 avaient été attribués effectivement lors de la distribution de lundi, essentiellement pour des disciplines dans lesquelles la Corée du Sud excelle comme la patinage de vitesse, le short-track et le patinage artistique.

Des cérémonies très demandées

La première phase des ventes de billets en Corée du Sud, sur la base d'un tirage au sort, s'est ouverte le 9 février, soit un an avant l'ouverture des JO, et est close depuis fin avril. La préparation des infrastructures pour les Jeux de Pyeonchang est bien engagée mais l'événement se déroule dans un pays à faible tradition pour les sports d'hiver très loin des principaux marchés européen et nord-américain.

Les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture font l'objet d'une forte demande mais celle pour les sports moins populaires tels le ski de fond et le biathlon a atteint moins de 10% du contingent de places proposées.

Au total, 1,18 million d'entrées seront disponibles, dont 30% réservées aux étrangers et aux sponsors. (si/nxp)