Joël Genazzi: «Ce match doit nous servir de leçon»

La Suisse a commencé son Mondial parisien par une victoire. Mais les raisons de se réjouir s'arrêtent à cela. Face au néo-promu slovène, a priori la première candidate à la relégation, les joueurs de Patrick Fischer avaient pourtant réussi un excellent 1er tiers ponctué d'un très net avantage (4-0) au tableau d'affichage.

Une entame parfaite que les Suisses ont pourtant galvaudée pour permettre à la Slovénie d'arracher la prolongation. Mais, heureusement pour eux, Hiller parvenait ensuite à valoriser le tir au but réussi par Damien Brunner. Pour offrir deux premiers points à son équipe qui n'atténuent que très partiellement le sentiment de gâchis qu'avouait Joël Genazzi quelques minutes après le verdict final.

Joël Genazzi, comment expliquer ce qui vient de se passer? C'est difficile de trouver les raisons exactes. Nous avons commencé ce match de la meilleure des façons. Soit en jouant avec agressivité et simplicité. Et vitesse aussi. Après la première période, nous étions contents avec ce 4-0. Pet-être un peu trop et nous nous sommes relâchés par la suite. Une baisse de régime dont la Slovénie a eu le mérite de profiter. Et nos adversaires auraient même pu s'imposer lorsqu'ils ont pu jouer la fin du temps réglementaire en supériorité numérique.

Un tel relâchement est incroyable à ce niveau? -Oui mais cela arrive. Je me souviens avoir déjà connu ce genre de scénario avec le LHC. Il suffit de baisser de rythme et d'intensité de 2 ou 3% pour que tout change. Et quand les choses commencent à mal tourner, chacun veut ensuite trop en faire et oublie que c'est seulement collectivement que l'on peut parvenir à s'en sortir. C'est une erreur qui doit nous servir de leçon pour la suite du tournoi.

La suite arrive dimanche avec un duel déjà crucial pour la qualification pour les quarts de finale contre la Norvège... Les matches s'enchaînent vite et, après avoir analyser ce qui n'a pas marché contre la Slovénie, nous devrons nous concentrer sur cette deuxième échéance. Dimanche, pour l'emporter il faudra impérativement jouer les soixante minutes avec le même état d'esprit et la même détermination que nous avons entamé la partie face aux Slovènes. Mais bon, nous avons quand même éviter le pire même si personne ne peut être satisfait de ce premier match. (24 heures)