Jovian Hediger cherchera une «perf» au val Müstair

Et si Jovian Hediger montait sur un podium de Coupe du monde? Le sprinter du Ski-Club Bex a laissé germer cet objectif dans un coin de sa tête. «C’est vrai que j’aimerais bien y parvenir cette saison», raconte-t-il depuis Pontresina, où il peaufine les derniers détails avant le Tour de ski. Et pourquoi pas ce week-end déjà? Presque toutes les conditions sont réunies pour que le skieur vaudois y parvienne. Cette épreuve par étapes démarrera dans la commune grisonne de Val Müstair. L’antre de Dario Cologna accueillera un sprint (skating), samedi et un 10 km classique, dimanche (5 km pour les dames).

«Skier à la maison génère beaucoup d’envie et d’engagement, estime le Bellerin de 26 ans. J’ai de grosses ambitions pour samedi car il y a moins de sprinters sur le Tour de ski, ce qui ouvre certaines perspectives.» Dixième à Ruku en novembre, 19e à Davos, il y a trois semaines, Jovian Hediger occupe actuellement le 46e rang du général de la Coupe du monde avec 38 points. «La forme était là, malheureusement j’ai dû me reposer deux jours, suite à un refroidissement. Je ne pense pas avoir perdu beaucoup de mon physique, toutefois j’ai décidé de venir à Pontresina pour me donner les meilleures conditions d’entraînement. Mes sensations sont bonnes.»

Depuis lundi, Jovian Hediger varie les séances de force en salle et celle d’intensité sur la neige. A savoir des sprints de 3 minutes, puis des séries de 30 secondes rapides et 30 secondes calmes.

La «routine» de Jovian

Samedi (14h50), son but sera de se hisser en demi-finale. Soit parmi les douze plus rapides, pour espérer ensuite améliorer son meilleur classement de la saison. Mais pour cela, il faut que toutes les conditions soient réunies. «En sprint, nous n’avons pas droit à l’erreur. Pas question de perdre la moindre seconde», atteste le Vaudois. Tout doit donc être réglé dans le moindre détail. Une heure trente avant l’épreuve, il testera ses skis, puis il enchaînera avec un échauffement. «Tout tranquille au début, puis je mettrai de la vitesse, comme une simulation de prologue. A vingt minutes du départ, je vais me changer, puis je fais des bonds, je bouge pour rester chaud et tonique.»

Durant la course, Jovian est un métronome. «Je me concentre sur chaque pas. J’ai le parcours en tête. J’essaie de prendre de bonnes trajectoires, sans partir à bloc et sans roupiller non plus. Il faut trouver le bon dosage. Je me focalise sur la technique. Le pire serait de perdre du temps en faisant n’importe quoi.»

Sundby et les autres

Si Jovian Hediger n’est pas un concurrent au classement final du Tour de ski, il est en revanche extrêmement bien placé pour donner un pronostic. «Le grand favori reste le Norvégien Martin Johnsrud Sundby. Derrière, il y a beaucoup de monde pour viser les accessits. Cela dit, les Norvégiens seront difficiles à aller chercher. Quant à Dario Cologna, je ne peux pas affirmer s’il pourra monter sur le podium. Il est tombé malade avant l’étape de La Clusaz. En même temps, il a pu échapper à toute l’attention dont il fait l’objet. Ce sera peut-être un mal pour un bien.»

Punir les tricheurs

Parmi les absents du Tour de ski, figure le Russe Alexander Legkov. Le champion olympique du 50 km est suspendu pour dopage. «Depuis les grandes révélations, j’avais une petite idée sur ce qui s’était passé lors de cette course où les Russes ont réalisé le triplé, commente le membre du cadre A de Swiss-Ski. Il y avait des signes. Si les accusations s’avèrent fondées, il faudra des sanctions sévères. Ras le bol de ces tricheurs qui salissent notre sport!»

(24 heures)