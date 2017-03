Katz: «Et dire que la Coupe n’était pas notre priorité»

«Personne n’aurait misé sur nous avant le match, ni à la mi-temps d’ailleurs. Pourtant…» Pourtant Winterthour et Guillaume Katz ont joué un bon tour à Young Boys. L’avant-dernier de Challenge League a bouté hors de la Coupe de Suisse (1/4 de finale), le deuxième de Super League (2-2 ap, 5-3 tab). Un petit exploit.

«Et dire que la Coupe n’était pas notre priorité, sourit l’ancien joueur du LS. Très clairement, elle venait au second plan de nos préoccupations. Notre objectif, c’est le match de dimanche contre Le Mont (15 h à Sous-Ville). Dans cette perspective, presque la moitié des titulaires avait été laissée au repos. Il n’empêche que nous étions bien concentrés sur notre sujet. Nous avons joué à 100%. La différence? Nous voulions gagner alors que YB devait gagner.» Nuance. D’importance.

Dans le temps initial, les événements prirent un cours favorable, logique diront certains. Grâce à des réussites de Hoarau (8e) et de Bertone (39e), les Bernois s’étaient assuré un avantage supposé rédhibitoire. Mais à l’heure de jeu, la rencontre se retourna comme une crêpe. En moins de cinq minutes, Winterthour obtenait une parité provisoire consécutivement à des buts de Silvio (61e) et de Sutter (65e).

L’histoire se répète

«Dès le 2-1, les Bernois ont été désorganisés comme paralysés. A 2-2, ils ont été fébriles.» S’accrochant au score, les visiteurs arrachèrent logiquement le droit de disputer les prolongations. Hoarau toucha du bois à deux reprises – preuve que ça ne porte pas forcément chance – et l’incertitude se prolongea. A la 92e, le meilleur buteur du championnat (16 réussites) ajusta la transversale et à la 113e le poteau. Au bout du suspense et de la séance de tirs au but, Winterthour a créé la sensation au Stade de Suisse devant 9462 spectateurs. Les cinq tireurs zurichois ont marqué. Echouant face au gardien Minder, Ravet a plongé YB dans le désarroi.

L’histoire a ceci de particulier pour Guillaume Katz qu’elle se répète. «En 2010, à ce même stade de la compétition, au même endroit, nous avions battu YB avec Lausanne.» Dans la foulée, le LS avait pris le meilleur 2-1 sur Saint-Gall à l’Espenmoos. Auteur d’un des deux buts lausannois, Katz avait écopé de deux cartons jaunes et avait été expulsé à la 63e. Il avait donc manqué la finale perdue 6-0 contre Bâle.

Le contrat de Guillaume Katz (28 ans) viendra à échéance en juin. Après six ans consécutifs passés à la Pontaise, le natif d’Echandens et ancien junior d’Echichens avait rallié la Schützenwiese au début de la saison 2015-2016. «Je me plais à Winterthour où les fans sont incroyables et plus généralement à Zurich où je vis. Aussi, je me verrais bien rester en Suisse allemande, à moins que je reçoive une offre d’un club étranger.» A défaut d’élargir son horizon, Katz a agrandi sa famille. Le 11 février, sa compagne a donné naissance à un garçon prénommé Luca. (24 heures)