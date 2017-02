L’artiste Bernardo Silva entre en scène

C’est l’une des belles histoires du foot actuel. L’avènement de Bernardo Silva a de quoi réjouir ceux qui s’intéressent davantage au jeu lui-même qu’au business souvent indécent qu’il alimente.

Ce mardi, avec Monaco, le petit milieu de terrain offensif défiera Manchester City, l’un des grands clubs européens qui, justement, l’observent de très près. L’occasion de revenir sur le parcours de ce joueur qui, en quelques mois, est devenu l’une des principales attractions du Championnat de France. Et qui, déjà, suscite bien des convoitises.

Enfant de Lisbonne, Bernardo Silva a toujours défendu les couleurs du Benfica. Mais au moment de passer pro, il n’est pas arrivé à convaincre l’entraîneur et les dirigeants. A l’été 2014, sans tergiverser, il s’est donc annoncé partant. Et l’AS Monaco, qui n’est pas le dernier lorsqu’il s’agit de bien recruter, a tendu l’oreille et engagé aussitôt ce joueur de 20 ans.

Après quelques mois seulement, le club monégasque a levé l’option d’achat, pour un peu plus de 15 millions d’euros. Aujourd’hui, le Portugais – sous contrat jusqu’en 2020 avec la principauté – en vaudrait plus de 50. Et c’est Manchester United qui serait présentement le plus enclin à s’attacher ses services.

Pourtant, Bernardo Silva est loin d’être un monstre sur le plan athlétique. Avec ses 173 cm et ses 64 kg, il ferait plutôt figure de minus. Mais il a évidemment d’autres atouts, sur le plan technique bien sûr, avec un pied gauche épatant. Sa force de percussion, sa capacité à déstabiliser les défenses les plus hermétiques en font aussi un joueur rare. Surtout, le Portugais démontre un atout exceptionnel, et même indispensable aujourd’hui: sa capacité à réagir très vite et avec beaucoup de justesse sous pression et dans les espaces les plus réduits.

«Le secret, c’est de savoir se servir de sa tête», expliquait-il l’automne passé à ce propos, dans les colonnes de L’Equipe. «Quand tu es moins fort physiquement que les autres, si tu es rapide dans ta prise de décision, tu t’en sors.» Une indication qui pourrait inspirer nombre de joueurs… et de formateurs.

Bernardo Silva est un artiste. Au printemps passé, il n’avait pas été retenu pour l’Euro en raison d’une blessure à la cuisse droite. Aujourd’hui, il est devenu le meilleur joueur de Monaco, une équipe qui tourne à la remarquable moyenne de 2,9 buts marqués par match en Ligue 1. Quant à savoir si les Monégasques ont réellement les moyens d’éliminer le City de Pep Guardiola en Ligue des champions, c’est encore une autre affaire… (24 heures)