L’athlétisme suisse vise haut, mais sans céder au vertige du podium

Pour estimer la forme athlétique d’une nation, on soupèse généralement le poids de ses conquêtes. Ah! le sacro-saint tableau des médailles, tout à la fois machine à fantasmes et miroir aux alouettes. Comme un bulletin météo, il dit tout et ne confirme rien. Mais il est incontournable. Depuis dix ans et la breloque en bronze du marathonien Viktor Röthlin à Osaka, la Suisse est toujours rentrée bredouille de ses campagnes mondiales. Pas même une finale à se mettre sous la dent, jusqu’à la 6e place de Noemi Zbären sur 100 m haies, il y a deux ans à Pékin. Une rareté aussi précieuse qu’une médaille!

Cette disette n’avait rien d’une fatalité. Elle portait le sceau d’une fédération plongée dans la dèche et dénuée de politique à long terme, elle qui a trop longtemps vécu aux crochets de ses champions d’exception. Le costaud Werner Günthör était l’arbre qui cache la forêt, Anita Weyermann une princesse au bois dormant et André Bucher un cow-boy solitaire. Un conte à dormir debout! On a souri lorsque la ringarde FSA est devenue Swiss Athletics, comme si un anglicisme pouvait transformer une citrouille en carrosse! «Mais on a surtout fait la révolution et épongé les dettes», rappelle Patrick Magyar, l’un des artisans de ce repêchage.

La recette du succès

C’est bien l’histoire d’une métamorphose. Un chantier long et patient, ouvert en 2004. «Où il a fallu refaire les fondations et changer les mentalités, ne plus se soumettre aux règles de Swiss Olympic, inventer de nouvelles stratégies de formation et de soutien à la relève», note l’ancien directeur du Weltklasse. Ainsi est né le concept des «World Class Potentials», une aspiration et une inspiration pour une génération de jeunes champions issus du programme UBS Kids Cup ou des centres de perfectionnement régionaux. La Nyonnaise Lea Sprunger, médaillée de bronze aux Mondiaux U20 de Novi Sad en 2009 à l’heptathlon, aura été l’un des premiers fleurons de cette renaissance. Et aujourd’hui, c’est Angelica Moser, une perchiste en or, qui incarne peut-être le mieux cette recette du succès.

L’étudiante zurichoise, qui vient de décrocher le titre européen espoirs, n’a pas encore 19 ans et elle dispute déjà ses deuxièmes championnats du monde élite! «Mais, contrairement à Pékin, je ne suis pas seulement là pour être là», lance la costaude, déjà haut perchée (4,61 m) et forte dans sa tête. Ce soir lors des qualifications, dans le sillage de Nicole Büchler, une aînée qui la «tire vers le haut», elle est prête à jouer son va-tout dans le grand mikado de la perche féminine.

A l’image d’Angelica Moser, l’athlétisme suisse se sent pousser des ailes. En 2017, il a célébré sa promotion en Super League, collectionné onze records nationaux et remporté neuf médailles aux championnats d’Europe juniors et espoirs. Et à Londres, il débarque en force avec une sélection record de dix-neuf athlètes, dont seize femmes! «C’était l’effet recherché. Faire des Européens de 2014 à Zurich un catalyseur et un tremplin», se félicite Patrick Magyar. Au Letzigrund, Kariem Hussein avait mis le public dans sa poche et ses rivaux du 400 m haies sous sa botte. Mais malgré une nouvelle médaille continentale à Amsterdam (3e), l’étudiant en médecine n’a pas encore franchi le dernier obstacle. Recalé en demi-finale à Pékin et en séries à Rio, le hurdler thurgovien, brillant à Athletissima, saura-t-il cette fois forcer le verrou à Londres?

Gageure et réalisme

Le chemin vers une finale mondiale est ardu, c’est dire si celui qui mène au podium confine à la gageure. «Ne leur demandez pas encore la lune. Le monde est grand…» glisse Peter Haas, le directeur technique national. «Mujinga Kambundji est prête à renverser des montagnes mais elle a choisi le sprint, la discipline la plus universelle qui soit», commente Patrick Magyar. «Goûter au parfum de la finale, c’est déjà une forme d’accomplissement», note Laurent Meuwly, le coach de Lea Sprunger. Le réalisme est de rigueur, mais il ne tue pas le secret espoir.

De Grasse au tapis, Bolt plus tranquille?

Londres qui crachote et s’étrangle dans ses embouteillages n’a d’yeux que pour lui. A Stratford, les écrans publicitaires célèbrent la gloire d’une légende. Même finissant, Bolt est toujours «bancable». «En 9’’58, vous n’avez que le temps de lire ce slogan», récite en boucle son équipementier. Le chrono foudroyant du sprinter jamaïcain a déjà huit ans d’âge mais il risque fort de vieillir comme un single malt. En attendant, le joyeux Bolt se laisse voir, plus précieux que les joyaux de la couronne. A l’entraînement, il est d’ailleurs plutôt sourcilleux. Il sait qu’il joue gros. Les Mondiaux qui s’ouvrent ce soir (séries du 100 m à 21 h 20) lèvent le voile sur une énigme. «To win or not to win», telle est la question que tout le monde se pose. Sauf Bolt! L’annonce jeudi du forfait d’Andre De Grasse, touché aux ischio-jambiers, doit tout de même lui ôter une épine du pied. A Monaco, la rumeur avait suggéré qu’il avait récusé le Canadien pour remporter son 100 m sans histoire. Le clan Bolt avait démenti cette théorie du complot. Enrôlé à prix d’or (11 millions de dollars) par Puma, le même sponsor que la star, De Grasse ne succédera pas à Bolt en duel! Le suspense électrise les esprits et l’Angleterre en oublierait presque qu’elle s’apprête à fêter les adieux d’un autre pistard hors du commun. Dans un registre moins cursif mais tout autant compulsif, Mo Farah s’est taillé un palmarès en or. Avant de se tourner vers le marathon, l’as du 5000 et du 10 000 mètres espère bien épuiser le filon! Ce soir, le héros local se mettra sur orbite dans le grand tourniquet. Sa confiance absolue en Alberto Salazar, un coach aux méthodes controversées, ne l’a jamais empêché de tourner rond. Bien au contraire…