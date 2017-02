L'incroyable exploit de Mike Horn

Cinquante-sept jours. C’est le temps qu’il a fallu à Mike Horn pour parcourir les 5100 km de l’Antarctique. «A la seule force du vent et de ses jambes. L’explorateur est définitivement le plus grand aventurier de ces dernières décennies», dixit L’Equipe . Rien n’a pu arrêter Mike Horn (50 ans) dans sa progression. Ni les éléments contraires (froid extrême, vents tempétueux) ni les événements contraires. Il a brisé un ski qu’il a dû couper pour le réutiliser, a perdu son matériel de cuisine et trois voiles de kite qui le tractent skis au pied. Il a aussi connu les journées fastes pendant lesquelles il effectuait jusqu’à 200 km grâce à son cerf-volant.

Mike Horn, qui avait atteint le 9 janvier le pôle Sud, s’est ainsi offert mardi une première historique, avec cette traversée intégrale du continent sans moteur et en solitaire. L’exploit prend toute sa portée si l’on sait qu’il a «défriché» pendant son périple des régions encore jamais foulées par un être humain. Telle est la réalité. La télé-réalité, elle, lui assure une énorme popularité dans l’Hexagone. Après M. Pokora, il servira de cicerone à Laure Manaudou et à Christophe Dechavanne dans l’émission de M6 A l’état sauvage.

Cédons la plume à Mike Horn pour le mot de la fin, on n’a pas dit le point final: «Rappelez-vous que les rêves ne se réalisent pas. Vous devez les faire devenir réalité.» (24 heures)