La Suisse a préparé de la meilleure manière son quart de finale

L’équipe de Suisse abordera son quart de finale contre la Suède avec le plein de confiance. Il le faudra pour espérer réussir un exploit qu’elle n’a encore jamais réalisé au cours de son histoire: battre ce prestigieux adversaire dans une rencontre couperet. La dernière confrontation entre les deux équipes dans ce type de duels éliminatoires est d’ailleurs toujours bien présente dans les mémoires: il y a quatre ans, à Stockholm, l’équipe alors coachée par Sean Simpson, avec Patrick Fischer comme assistant, s’était inclinée en finale. Après avoir pourtant pris le meilleur sur ces mêmes Suédois lors du tour préliminaire.

C’est dire si la tâche qui attend les Suisses est compliquée. Mais le fait d’avoir pris, cette semaine, six points à des adversaires du calibre du Canada, de la Finlande et de la République tchèque, soit du niveau du redoutable «Tre Kronor», doit les conforter davantage encore dans leur conviction que l’exploit est à leur portée. «La Suède est une équipe qui nous convient bien! assénait même Patrick Fischer peu après la victoire contre les Tchèques. L’an dernier, à Moscou, et même si nous avions fini par nous incliner (ndlr: défaite 3-2 aux tirs au but), je me souviens que nous les avions dominés dans le jeu. Cela dit, il est évident que jeudi nous serons dans la peau de l’outsider contre une équipe composée de joueurs de grande qualité et surtout rompus à ce genre de rendez-vous. Mais, au sein de notre groupe, qui a montré contre les Tchèques sa richesse et sa profondeur, tout le monde a envie de poursuivre ensuite le tournoi à Cologne. Pour y parvenir, la qualité de notre jeu défensif et la vitesse seront autant d’arguments déterminants pour aller en demi-finale.» Comme le petit avantage qu’aura la Suisse de jouer «dans ses meubles» à Paris. «Il n’est jamais facile de déménager pendant un tel tournoi, souriait Fischer. Nous voulions donc aussi gagner pour rester dans un environnement que nous connaissons désormais bien.»

Face à une équipe suédoise qui ne compte pas moins de 19 joueurs de NHL – contre le seul Malgin en face –, cette imperméabilité défensive sera bien entendu l’un des principaux atouts de la Suisse. Bien regroupés devant le néophyte Niklas Schlegel, Romain Loeffel et ses compères ont en effet à nouveau su limiter au maximum les interventions du jeune portier zurichois. Malgré une pression tchèque parfois très forte.

Une solidarité sans faille

«Dès le début de la préparation, j’ai senti qu’il se passait quelque chose dans un groupe qui vit bien ensemble, explique le défenseur de Ge-Servette. Comme nous l’avons encore montré aujourd’hui (mardi), sur la glace personne ne rechigne à travailler pour l’autre et à se sacrifier pour protéger nos gardiens. Contre les Tchèques, nous n’avons toutefois pas réussi aussi souvent que nous l’aurions voulu à soutenir nos attaquants avec un quatrième homme. Mais, plus que dans nos matches précédents, nous avons su faire preuve de réalisme offensif. Il faudra montrer les mêmes qualités, et même un peu plus encore, pour prolonger l’aventure.» Une bonne nouvelle pour terminer. Jeudi, Fischer pourra compter sur un groupe au complet pour tenter de marquer l’histoire. (24 heures)