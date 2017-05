«La Suisse peut battre n’importe qui»

Pour ne pas avoir su assurer l’ordinaire, la Suisse est condamnée à réussir l’extraordinaire. A prendre au sens premier du terme, bien sûr. Depuis une dizaine d’années au moins, il n’est en effet plus rare de voir la sélection helvétique prendre un ou plusieurs points aux six nations plus que jamais dominantes. Durant ces deux jours sans match qui précèdent un week-end peut-être décisif, c’est le message que ne cessera de répéter Patrick Fischer à ses joueurs. Surtout à ces huit néophytes qui n’ont, eux, suivi qu’à travers leur écran les différents «exploits» de leurs prédécesseurs.

Jeudi, à l’occasion du seul vrai jour de repos accordé à son groupe lors de ce Mondial, le Zougois a tiré un bilan intermédiaire avant de se projeter sur la fin du tour préliminaire. «Globalement, je suis satisfait de la manière dont nous avons abordé et joué ces premiers matches. Mon équipe a eu la maîtrise du puck lors des quatre rencontres jouées jusque-là. Nous aurions probablement dû toutes les remporter mais les choses ne marchent pas toujours comme on l’espère et, aujourd’hui, il nous manque trois points. Cela dit, j’ai beaucoup aimé notre réaction d’orgueil face à la Biélorussie, quelques heures seulement après notre défaite aux tirs au but contre la France. Par rapport au Mondial de l’an passé, en Russie, je sens plus de sérénité et de confiance, tant au sein de l’équipe que du staff technique. Nous sommes sur le bon chemin même si un écart avec les six meilleurs existe toujours. Ces pays (ndlr: Canada, Etats-Unis, Suède, Finlande, République tchèque et Russie) ont une culture du hockey que nous n’avons pas.»

Pour espérer décrocher une place en quarts de finale – une nation pointant au 7e rang mondial se doit d’y figurer –, les options ne sont pas nombreuses. Si Fischer ne veut pas que son deuxième Mondial à la tête de l’équipe de Suisse ne se termine par un nouvel échec, ses joueurs devront probablement prendre trois points entre le Canada (samedi), la Finlande (dimanche) et la République tchèque (mardi). «Même si le Canada, notre prochain adversaire, est l’incontestable No 1 actuel, nous allons essayer de leur mener la vie dure, sans penser au match du lendemain, promet Fischer. Je reste persuadé que la Suisse est capable de battre n’importe quel adversaire! Mais pour y parvenir contre les meilleurs, il faudra tout faire un peu mieux. A commencer par l’efficacité de notre jeu de puissance. Nous devrons aussi être plus intransigeants défensivement et faire preuve de plus de réalisme face au but adverse. Parce que nous n’aurons pas beaucoup d’occasions de marquer, contre les Canadiens notamment, le seul match qui m’intéresse aujourd’hui.»

Retour de Hiller samedi?

Fidèle à son habitude, Patrick Fischer n’annoncera qu’au dernier moment l’identité du gardien qui gardera les buts samedi, mais il y a fort à parier qu’il misera sur Jonas Hiller. Titulaire d’entrée contre la Slovénie, l’ancien portier de NHL a dû ensuite céder sa place à Genoni. «Lors d’une discussion avant ce championnat du monde, j’avais dit à Jonas que sa place de No 1 n’était pas assurée, explique le sélectionneur. Un compétiteur comme lui aimerait toujours jouer, mais il accepte cette situation. Et lorsque je ferai appel à lui, il sera prêt, j’en suis certain.»

