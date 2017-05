La Suisse se refait un moral face à une Norvège limitée

L’équipe de Suisse a su immédiatement relever la tête. Après avoir galvaudé, samedi en ouverture de tournoi, quatre buts d’avance contre le modeste néo-promu slovène, elle a pris le meilleur sur la Norvège, dimanche soir (3-0). Si, sur la base des forces en présence, cette victoire tombe sous le sens, il faut néanmoins accorder du crédit à la troupe de Patrick Fischer. Davantage marqués par le scénario incroyable de ce premier match que par le point égaré, les Suisses savaient qu’un nouveau couac contre les Scandinaves les aurait probablement condamnés à obtenir plusieurs points contre les cadors du groupe pour se qualifier pour les quarts de finale.

Ce cas de figure redouté a donc, pour l’instant, été écarté. Mais rien n’a été simple au cours d’une rencontre longtemps tendue et très fermée. En plein doutes, Ambühl et consorts ont d’abord voulu assurer leurs arrières. Indispensable après avoir concédé quatre buts consécutifs face à des Slovènes qui n’avaient, jusque-là, jamais levé les bras au ciel aussi souvent au cours de leurs furtives apparitions dans le groupe mondial.

Une attitude pusillanime qui aurait d’ailleurs pu coûter quelques tourments supplémentaires aux Helvètes si Mathis Olimb n’avait pas manqué la cage ouverte en supériorité numérique (7e). Ou si Leonardo Genoni ne s’était pas brillamment interposé devant Reichenberger (8e). Mais comme Malgin n’avait pas été plus heureux dans son duel face à Haukeland (17e), les deux équipes pouvaient boire leur premier thé avec l’espoir de réussir à prendre un avantage toujours primordial dans ce type de rencontres.

Un brin rassurée par cette entame solide, la Suisse se rendait aussi peu à peu compte que ces Norvégiens, vainqueurs des Français samedi, n’avaient que peu d’arguments à faire valoir en dehors d’un gros engagement physique. Mais encore fallait-il réussir à briser cet équilibre. Une mission que Romain Loeffel se chargeait de mener à bien. D’abord en envoyant une magnifique frappe sur la barre (30e), puis en distillant une merveille de passe à Schäppi. Seul face au but vide, l’attaquant zurichois n’avait plus qu’à dévier le puck au bon endroit (33e).

Le plus dur était fait, d’autant plus que Cody Almond mettait ensuite moins de deux minutes pour asséner le coup de grâce. Là encore sur une superbe passe, de Rüfenacht cette fois. Suter donnait enfin un peu plus d’allure encore à une prestation rassurante qui permet à la Suisse d’aborder en confiance son prochain duel face à la France, mardi.

La France impressionne

Un «derby» à l’issue plus incertaine qu’il n’y paraît. Après avoir, elle aussi, manqué son départ dans son tournoi, l’équipe de France est immédiatement parvenue à effacer cette défaite initiale contre la Norvège en prenant le meilleur (5-1) sur la Finlande, vice-championne du monde l’an passé à Moscou. Avec d’immenses qualités de cœur, un gardien – Florian Hardy – en état de grâce

et un jeu de transition supersonique, Meunier et Cie ont dominé des Nordiques qu’ils n’avaient pourtant jamais encore battus lors d’une rencontre officielle. Et cela de façon méritée même si l’ampleur du score est tout de même un brin flatteuse.

«C’est incroyable de vivre un tel moment en France et dans une patinoire pleine et enthousiaste, se réjouissait Florent Douay. Cette victoire nous fait énormément de bien, mais nous n’en sommes encore qu’au début de la compétition. Après avoir débriefé ce match, il nous faudra vite redescendre sur terre pour préparer au mieux cette rencontre tant attendue contre une excellente équipe de Suisse. C’est une partie que je ne veux absolument pas perdre!» Avec un tel état d’esprit et des qualités techniques et physiques qui n’ont finalement pas grand-chose à envier aux Suisses, l’affrontement promet déjà de belles et fortes émotions.

Norvège - Suisse 0-3 (0-0 0-2 0-1)

Paris-Bercy. 7782 spectateurs. Arbitres: Fonselius/Reneau (FIN/USA).

Buts: 33e Schäppi (Loeffel, Almond) 0-1, 34e Almond (Rüfenacht, Untersander) 0-2, 50e Suter (Almond, Ambühl/5c4) 0-3.

Pénalités: 6x2’ contre la Norvège; 4x2’ contre la Suisse.

Norvège: Haukeland; Holos, Lesund; Norstebo, Odegaard; Johannesen, Bonsaksen; Sveum; Thoresen, Ken Andre Olimb, Reichenberg; Mathis Olimb, Martinsen, Bastiansen; Roymark, Rosseli Olsen, Forsberg; Valkvae Olsen, Roest, Olden.

Suisse: Genoni; Diaz, Furrer; Untersander, Kukan; Loeffel, Genazzi; Praplan, Haas, Hollenstein; Rüfenacht, Schäppi, Almond; Brunner, Richard, Bodenmann; Ambühl, Malgin, Suter. (24 heures)