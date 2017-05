La Valaisanne des Jeux est sur le Giro

«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge», assurait Voltaire. Candidat au maillot rose derrière les favoris Nairo Quintana et Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot craint davantage une défaillance personnelle que la force de ses concurrents. «Le plus grand risque, c’est moi-même», confesse le leader de la Française des Jeux dans les pages roses (100e Giro oblige) du quotidien L’Equipe de vendredi.

Le site du journal a publié un article à l’intitulé sans équivoque: «Thibaut Pinot peut compter sur ses gardes suisses.» Traduisez par Steve Morabito et Sébastien Reichenbach. Ils forment un corps, bien sûr, au sein de l’équipe baptisée par extension et par analogie: La Valaisanne des Jeux (ndlr: les intéressés avaient été sélectionnés pour les JO de Rio). Ils sont fidèles au champion français, partagent avec lui des liens d’amitiés qu’ils ont noué et consolidé lors du dernier Tour de France. Un maillot et des victoires, ça se tricote en quelque sorte. Steve et Sébastien sont aussi unis par un vélo que l’équipementier de la FdJ a dessiné spécialement aux couleurs du Valais.

«Ils guideront Thibaut dans ses rêves de grandeur pour son premier Giro»

«Bons grimpeurs, ils accompagnent leur leader jusqu’aux cimes sans aucune arrière-pensée», formule notre confrère. «Ils guideront Thibaut dans ses rêves de grandeur pour son premier Giro.» En français, on donne à ce type de coureur le qualificatif de porteur d’eau ou, plus valorisant, de lieutenant. L’Italien qui sait chanter les mots et souffler l’épopée parle de «gregario». A l’oreille, ça résonne différemment même si le travail accompli est le même. Du boulot plein les jambes. Jusqu’à fin 2018, soit au terme du contrat qui les lie à la formation française créée il y a vingt ans et coachée dès les premiers coups de pédales par Marc Madiot.

Pineau, Jérôme de son prénom, consultant pour la chaîne L’Equipe l’affirme sans ambages: «Avec Sébastien et Steve, Thibaut a deux vrais lieutenants avec lui qui n’ont aucune ambition personnelle. Sébastien pourrait être leader dans beaucoup d’autres équipes mais c’est un véritable soldat, dévoué à 100%." En une phrase, Reichenbach a perdu du galon mais pas l’estime de son ancien coéquipier chez IAM Cycling. «Sa force et sa faiblesse, c’est qu’il n’est pas conscient de son potentiel.» (24 heures)