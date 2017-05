La course aux diamants ne suffira pas pour faire briller l’après-Bolt

Cela fait longtemps que les vieux chameaux ne reconnaissent plus Doha! Même Kim Collins, le quadragénaire le plus rapide de la planète (9’’93 sur 100 m), écarquille les yeux. Depuis le premier lever de rideau sur la Ligue de diamant, ici en 2010, combien de gratte-ciel ont surgi du désert? Une forêt qui rappelle le nom arabe de la ville («grand arbre»)! Expansionniste, la capitale du Qatar ne cesse de prospérer et de croître. En chantier et enchantée de recevoir le monde!

Là, c’est la fine fleur de l’athlétisme – soit 16 champions du monde ou olympiques en titre – qui débarque sur la pointe des pieds. Normal, il n’y a pas Bolt, un préretraité en or dont on regrette déjà l’ultime flèche, cet été aux Mondiaux de Londres. Et bien peu de candidats pour jouer les califes et les chauffeurs de stade à sa place. Pourtant, l’athlétisme en aurait bien besoin pour l’aider à redorer son blason.

Opération charme

Cahin-caha, celui-ci sort de la tourmente et se remet en piste. De ses placards, on a retiré des dossiers encombrants, des casiers judiciaires chargés. Entre corruption et dopage, le sport soleil a révélé sa face cachée, ses maladies honteuses. Sali, vilipendé, il a fait le ménage, quitte à se mettre Poutine à dos. «Dans la gestion de la crise, Sebastian Coe a retrouvé sa forme olympique», applaudit un observateur avisé. Devenu président de la fédération internationale (IAAF), l’ancien champion anglais n’a pourtant pas été épargné. Y a-t-il encore des cadavres planqués, des scandales à retardement? Sûrement…

Pour ne pas en convoquer d’autres, Lord Coe a récemment fait voter (à 95%!) la création d’une unité d’intégrité indépendante «chargée» de veiller à l’éthique des dirigeants et à l’inflexibilité de l’antidopage. Il plaide aussi, comme la fédération européenne, pour une réévaluation des records dit «douteux». La chasse aux sorcières est ouverte! Dans ce climat qui renvoie à la guerre froide, autant se plonger dans la touffeur de Doha, là où la Ligue de diamant — le circuit de prestige de l’IAAF — s’apprête à faire sa révolution de mai.

Pour prétendre au pactole (3,2 millions de dollars de prize money), seul le verdict des finales de Zurich (24 août) et de Bruxelles (1er septembre) fera désormais foi. Douze meetings (dont celui de Lausanne, le 6 juillet) qualifieront les finalistes. «Notre volonté, c’est de rendre la compétition plus attractive, de maintenir le suspense jusqu’au bout», explique Olivier Gers, le nouveau CEO de l’IAAF. On est dans le hall du City Center Mall, un temple consumériste et frigorifique où quelques champions olympiques s’offrent au regard des chalands et aux questions des journalistes! Opération de charme. Mais au stand de vente des tickets, on se presse moins que dans les boutiques de smartphones…

«Il n’est pas encore parti!»

Il y a là la timide Elaine Thompson, la nouvelle reine du sprint mondial, titrée sur 100 et 200 m à Rio. S’imagine-t-elle un destin «boltien» de croqueuse de records? «Oh! non. Ceux de Florence Griffith-Joyner sont pour moi hors de portée», répète la Jamaïcaine, un peu effarouchée, comme si elle avait peur de réveiller de vieux fantômes. Plus tard, c’est Andre De Grasse (22 ans), dauphin de la Foudre sur 200 m au Brésil, qui se coltinera les mêmes questions. La vie après Bolt commence-t-elle déjà ce vendredi à Doha? «Pourquoi? Il n’est pas encore parti! De toute façon, je vais prendre mon temps, suivre mon propre chemin, continuer à travailler dur», répond le Canadien, qui lancera sa saison sur 100 m en se frottant notamment à Justin Gatlin et Asafa Powell, le tout nouveau pensionnaire du Guinness Book des records.

A sa façon, le compatriote et le vieux rival de Bolt est aussi passé à la postérité. Il ne lui manque plus que trois chronos sous les 10 secondes pour atteindre la cote 100! «Ce record-là, aussi, ce n’est pas demain qu’on va le battre», sourit De Grasse.

Le sport, l’autre vitrine bluffante du Qatar

Dans une baie aux eaux maussades, de vieux bateaux reliques rappellent que Doha a longtemps été un petit village tourné vers la mer et le golfe Persique. C’est pourtant en fouillant le désert que le Qatar a réussi sa pêche miraculeuse. Pétrole et gaz naturel assurent à l’émirat sa prospérité qu’un skyline à faire pâlir Manhattan affirme avec audace. Ici, c’est l’eldorado des bétonneurs et des vitriers. La ville tentacule n’en finit pas d’avaler les terres arides qui la cernent. Mais cette façade bluffante peine à déjouer la réputation réductrice de Doha, un hub clinquant sur la route des plages de Phuket ou de Bali. Dans les avions de la compagnie qatarienne, ce sont les stars du Barça qui vous expliquent l’usage du masque à oxygène…

C’est là que le génie du sport intervient, non pas sorti d’une lampe à huile mais d’un ambitieux plan marketing. Voilà une autre vitrine, plus prestigieuse, plus racoleuse. Doha, capitale des grands championnats du monde! Le squash, en 1998, pour commencer sans faire trop de bruit. Puis le tennis de table, l’haltérophilie, la voile, la natation, le handball et le cyclisme (presqu’à huis clos!), pour monter en puissance. Et bientôt, au risque de choquer, l’athlétisme et le football en pleine fournaise. Avant, qui sait, apothéose osée, les Jeux olympiques d’été? Ici, les chimères ne sont pas des mirages…

Bien sûr, l’argent est le nerf de cette guerre de l’image. Il permet toutes les folies, éveille les suspicions et fait le lit des scandales. Corruption, chantiers pharaoniques, politique esclavagiste. Le Qatar encaisse mais ne plie pas. Il a inventé des casques refroidissants pour ventiler son armée d’ouvriers. Il continuera à soutenir le PSG, sa danseuse qui perd. Economie de bouts de chandelle, il a toutefois annulé son tour cycliste, faute de sponsors…

Et puis, il y a Mutaz Barshim, le vice-champion olympique du saut en hauteur, cadre supérieur (2,43 m en pleine ascension) et gloire de la nation. Une exception, une fleur dans le désert, là où repoussent les champions nationalisés comme cette légion de mercenaires, vice-championne du monde de handball en 2015, ou l’ancien Kényan Stephen Cherono, toujours recordman du monde du 3000 m steeple sous le nom de Saif Said Shaheen. P.B. (24 heures)