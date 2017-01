La météo pourrait chambouler le programme de Wengen

Y aura-t-il une course à Wengen? Si la météo, assez capricieuse, devrait être pour le moins clémente, samedi, jours des Seigneurs de la descente, on annonce surtout de grosses chutes de neige ainsi que de fortes rafales de vent dans la station de l'Oberland, vendredi... 13, alors que le combiné alpin est au programme.

Les organisateurs de cette 87e édition des épreuves du Lauberhorn envisagent par conséquent de modifier l’ordonnance des courses de ce vendredi: à savoir que le slalom serait disputé avant l’épreuve de vitesse. Qu'Alexis Pinturault et Marcel Hirscher partiront avec un gros avantage dans cette compétition où Carlo Janka (victorieux en 2009 et 2015 dans cet exercice) et Justin Murisier (4e à Santa Caterina) joueront le podium.

«On espère que nous aurons au moins une course ici!» s’est exclamé Guillermo Fayed au cours d’un second entraînement tronqué (90 secondes d’effort seulement). Après avoir enlevé le haut la veille, c’est cette fois-ci le bas qu'il a abandonné à partir de la Wasserstation. Les as de la vitesse ont pu ainsi découvrir toute la piste. Eux qui n’ont eu que deux descentes à se mettre sous la dent cette saison (Val d’Isère et Val Gardena, succès de Kjetil Jansrud et de Max Franz) ont les crocs: ils ont désormais besoin de courses avant les Mondiaux de Saint-Moritz!

Au cours de ce deuxième chrono, c'est le champion olympique de la discipline, Matthias Mayer, qui a réalisé le meilleur temps devant un Carlo Janka à nouveau très à l'aise sur cette piste qu'il avait domptée en 2010. Beat Feuz, qui avait déjà brillé la veille (2e), s'est hissé au 5e rang.

Au cas où la météo devait se dégrader, on envisage d'échanger les horaires: de disputer le slalom le samedi et de mettre au programme l'épreuve reine le dimanche. La décision sera prise ce jeudi après midi par Markus Waldner, directeur de la FIS, qui a déjà pris la décision d'annuler l'entraînement du jour où il pourrait bien neiger.