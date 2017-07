La relève suisse brille: «Un potentiel à exploiter»

C’est un authentique exploit que les juniors M18 helvétiques ont réalisé en Slovaquie. En battant à Piestany la sélection serbe (20-14), les jeunes rugbymen ont en effet remporté le titre européen de la Conférence 2. Un résultat remarquable qui démontre la valeur de la relève suisse. Mais avec quelles perspectives?

La parole à Pascal Racaud, manager des juniors M18 à XV et à VII, qui tient à souligner la formidable réussite d’ensemble d’un staff formé de bénévoles et d’un groupe de qualité, discipliné et solidaire, dont la moitié des joueurs provient de la région genevoise, où Servette, présidé par Marc Bouchet, joue un rôle important. «Ce sont de belles valeurs qui l’ont porté, lâche le responsable. Tout comme les stages de préparation qui ont été financés par des mécènes. Reste à l’équipe issue des M17 qui les remplacera après la promotion en Conférence 1 à se montrer à la hauteur. Elle ne manque pas de talent, mais l’effort à fournir sera conséquent.»

L’avenir dans le rugby à VII

Tranchant dans le vif du sujet, le manager pense que l’avenir du rugby helvétique réside plus dans le jeu à VII qu’à XV: «Pas seulement pour des raisons d’effectif, mais surtout parce que je crois que le nouveau sport olympique – plus aéré et festif – conviendrait parfaitement à nos qualités et à nos moyens intrinsèques, précise-t-il. Pour preuve le titre de vice-champion d’Europe des clubs conquis par la formation genevoise des Switzers.» Le rêve du Bordelais serait d’emmener une équipe nationale aux Jeux olympiques de 2024.

«Par ailleurs, nos M16 viennent de terminer troisièmes des derniers Européens et nos M18 vont participer au championnat d’Europe en Hongrie, ajoute le Français. Ils comptent une grosse majorité de titulaires déjà titrés à XV, ce qui encourage l’optimisme et qui prouve qu’il existe un réel potentiel à exploiter.»

Progression freinée

Ces résultats doivent donc, forcément, satisfaire la Fédération suisse: «Sans doute, poursuit Pascal Racaud. Mais elle peine à assurer la transition jusqu’à l’élite, car après les M18 il n’existe pas de championnat pour nos espoirs.» C’est, selon le manager, un problème financier et de structures qui semble freiner la progression et la promotion de ces jeunes. «On pourrait s’inspirer de l’exemple de la Belgique, qui progresse à pas de géant sous l’impulsion de son centre de formation de Liège, qui accueille chaque année nos M16 et M18, précise-t-il. Elle devrait améliorer son secteur marketing. Car cette situation prétérite le travail de l’excellent directeur technique national Sébastien Dupoux – qui fut assisté du regretté Eric Melville – et qui ne dispose pas d’assez de moyens pour transmettre son savoir à ces joueurs qui manifestent un bel amour du maillot. Beaucoup d’entre eux rêvent de goûter au professionnalisme et pourraient apporter beaucoup à notre équipe nationale senior», conclut Pascal Racaud.

(24 heures)