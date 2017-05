Laaksonen carbure au Super. Il a Roland en tête

Même une défaite au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle l’automne passé n’avait pas réussi à détourner Henri Laaksonen de ses objectifs pour l’exercice suivant. A peine le No 134 ATP d’alors avait-il été battu par Marcel Granollers qu’il envisageait l’avenir avec un certain optimisme. «Mon but, désormais, est d’entrer parmi les 100 premiers mondiaux en 2017, nous confiait-il. Je suis persuadé d’avoir le niveau pour y parvenir. Ce sera vraiment «le» grand objectif pour moi l’année prochaine.»

Sept mois plus tard, force est de constater que le désormais No 3 suisse est sur le bon chemin puisqu’il a atteint lundi passé le meilleur classement de sa carrière (110e) et continue de briller sur le front des tournois Challenger, comme en témoigne sa qualification pour le 3e tour jeudi à Savannah après avoir «dérouillé» l’espoir américain Michael Mmoh (7-6, 6-0).

Depuis les Swiss Indoors, au sortir desquels il avait enlevé le titre à Champaign (Etats-Unis), c’est certes principalement sur le circuit secondaire que le joueur d’origine finlandaise a empilé les points afin de grimper la pente, mais la réussite connue au mois de mars à Indian Wells a considérablement servi ses desseins. En se qualifiant pour le tableau principal du Masters 1000 californien, puis en y battant Borna Coric et en flirtant avec l’exploit contre le futur finaliste Jack Sock, le natif de Lohja a prouvé et s’est prouvé qu’il possède les capacités pour franchir le «mur du cent».

Même si son service est encore (très) perfectible, ses apparitions en demi-finale des tournois Challenger de Maui, San Francisco et Panama City confirment sa progression et montrent que l’intéressé a enfin trouvé une certaine régularité qui lui a tant fait défaut par le passé.

Alors oui, Laaksonen (25 ans) traverse incontestablement la meilleure passe de sa carrière, au point de ne plus rien s’interdire. Surtout pas l’idée de se hisser pour la première fois dans le tableau final d’une épreuve du Grand Chelem. C’est à Roland-Garros, à la fin du mois, qu’il tentera de franchir ce nouvel échelon, qui pourrait justement le mener à la concrétisation de son grand objectif de l’année.

Et si ce n’est pas le cas, le Schaffhousois peut toujours espérer qu’un triomphe cette semaine à Savannah l’en rapproche. Ce qui pourrait lui permettre de faire d’une pierre deux coups, à savoir intégrer le top 100 et décrocher sa qualification directe pour le grand tableau de Wimbledon. Le rêve est… en marche. Intéressant, par les temps qui courent.

(24 heures)