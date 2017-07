Lausanne et Genève têtes de pont d’un trail sur les crêtes du Jura!

L’imagination est la plus belle des courses de l’esprit. Elle donne bonne conscience aux pantouflards et stimule le dynamisme des aventuriers. Passionnés de trails, Benoît Frou et Emmanuel Ronez appartiennent résolument à la seconde catégorie, version populaire. «On finit dans la masse et souvent dans la douleur, mais on adore ça», disent ces deux trentenaires établis à Genève. Les épreuves de longue haleine n’ont plus de secret pour eux et leur envie de défricher de nouveaux espaces n’a pas de limites.

Un soir, «au fond d’un verre» – c’est souvent là que germent les grandes idées – ils se sont mis en tête de relier Lausanne à Genève par les crêtes du Jura. Un projet fou et original. Une trotte de 110 km, de Vidy aux Bains des Pâquis, juste pour le plaisir de longer le lac Léman en faisant un large détour par le Crêt de la Neuve, Saint-Cergue et la Dôle!

Insolite et hybride

«En fait, l’idée m’est venue dans le bus E, raconte Benoît Frou, employé de banque à Collonge. De-là, la vue sur le Jura est évocatrice. Avec un tel panorama sous les yeux, on a vite des fourmis dans les jambes. Un matin, avec Emmanuel, on s’est retrouvé à pied d’œuvre. On a mis deux jours pour explorer ce fantastique périple. Malgré nos reconnaissances, il a fallu souvent chercher notre chemin, le rebrousser parfois, courir au pas. Mais c’était pour le fun. On a vraiment pris notre pied!»

Jusqu’au-boutistes, les deux compères ont relevé leur défi et comme ils ont le cœur sur la main, ils se sont dit qu’une telle aventure sportive et humaine, sans égale dans la région, pouvait se partager à plusieurs. Ainsi est né le LG Trail, à l’affiche le samedi 23 septembre. Voilà plus d’un an qu’il est en chantier. «Il a fallu tout construire», confirme Véronique Joseph, de l’agence Sport Premium, associée à l’événement. Et d’abord se glisser dans un calendrier running presque saturé et où la concurrence est vive. «On a trouvé une bonne date. Notre course a l’avantage d’être insolite et hybride. Ce n’est ni un marathon ni vraiment un trail. Sa distance est longue, mais avec 3250 mètres de dénivellation, l’effort à fournir n’est pas vertigineux», indique Benoît Frou.

Test grandeur nature

D’une ville à l’autre par le chemin des randonneurs et des montagnards, voilà bien l’originalité de cette course qui n’a d’urbain que son appellation. A Lausanne comme à Genève, les services des sports ont applaudi l’initiative et donné leur feu vert au projet. «Et dans nos contacts avec la trentaine de communes traversées, on a à chaque fois reçu le même accueil chaleureux», poursuit l’apprenti organisateur. Reste à convaincre les «traileurs» à suivre leurs pas. Et les bénévoles à leur prêter main-forte.

«C’est sûr, on a encore du pain sur la planche. Pour nous, cette première édition a valeur de test. On n’a pas le droit à l’erreur. Les premiers échos sont favorables. Sur Facebook, notre teaser de présentation a généré plus de 40 000 vues. Mais, idéalement, pour bien faire les choses, on espère une participation d’environ 500 concurrents.»

(24 heures)