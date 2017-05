Le CIO renouvelle sa confiance à Omega

JO-2024 La ville candidate aux Jeux olympiques de 2024, en proie à des embouteillages quotidiens, a réussi à convaincre sur la question des transports. Plus...

Corée du Sud Les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture font l'objet d'une forte demande, contrairement à ceux pour les sports moins populaires tels le ski de fond et le biathlon. Plus...