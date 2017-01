Le LUC attendu de pied ferme par Chênois

Comment entamer 2017 de meilleure façon qu'en accueillant le LUC demain (18 h) à Sous-Moulin, pour un derby qui sent la poudre? En témoigne le match aller enlevé par les Vaudois (3-1) avec un avantage de quatre points (102-98)... «C’est un match hyperimportant pour nous et nous sommes prêts!» affirme le manager Roland Trombert. Les hommes de Carlos Carreño Ceruda enchaîneront dimanche avec un 8e de finale de Coupe en Suisse centrale contre le VBC Lucerne, pensionnaire de 2e ligue.

«Après ce «match de trop» du 21 décembre contre Schönenwerd, les joueurs ont pris des vacances et ils ont pu se vider la tête, explique le dirigeant. Un stage a eu lieu les 29 et 30 décembre à Sous-Moulin, avant la reprise fixée au début de cette semaine. Mercredi, nous avons disputé un match amical à Onex contre SSO.»

A noter que l’entraîneur espagnol de Chênois disposera de tout son monde, ce week-end. Les quelques malades (gastro) d'avant les Fêtes sont tous remis.

«Assez confiant» pour la rencontre face au LUC de Georges-André Carrel et son quatuor de Serbes, Roland Trombert cerne néanmoins les limites actuelles de la formation genevoise: «Nous devons trouver de la constance et régler ce problème de solidité mentale qui nous fait souvent perdre les sets d'un rien, comme ce fut le cas à Dorigny… Par ailleurs, les joueurs étrangers doivent beaucoup plus tirer l'équipe au lieu de suivre les autres.»

Première embellie demain à la maison?

(24 heures)