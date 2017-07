Le Wimbledon de Federer en quelques phrases

Arrivé à Wimbledon le 30 juin, Roger Federer a passé près de trois semaines extraordinaires à Wimbledon. A chacune de ses apparitions sur le court, le Bâlois a brillé. Pareil devant la presse. Tout au long de son tournoi, il s'est fait l'auteur d'interventions globalement pertinentes. Morceaux choisis.

1er juillet

«Alex Zverev et Nick Kyrgios ont montré qu’ils disposent d’un grand potentiel. Raonic, Nishikori et Dimitrov sont eux aussi dans une bonne position actuellement. Ils peuvent aller loin dans un tournoi et personne n’en serait surpris. En dehors de ces cinq gars, on peut citer Dominic Thiem, qui a une lourde frappe. Il m’avait impressionné l’an dernier lorsqu’il m’avait battu à Stuttgart. Mais je crois que dans ce tournoi, les autres favoris sont plutôt Marin Cilic ou Stan, deux mecs qui ont déjà gagné des tournois du Grand Chelem. Ce sera un Wimbledon intéressant.»

4 juillet

«La raison de la domination du «Big Four», je crois qu’elle réside dans l’état d’esprit, dans l’entretien physique, dans la ténacité. Et le talent, aussi. Si vous mettez tout cela ensemble, il devient dur pour les autres de systématiquement nous battre les quatre. En battre un oui, mais pour gagner le tournoi, il faut en battre au moins deux. En plus, Rafa, Andy, Novak et moi-même sommes des joueurs au style différent.» «C’est mieux d’être No 1 mondial que No 5, mais je suis heureux d’être dans la situation qui est la mienne aujourd’hui. Je suis en bonne santé, heureux d’être de retour à Wimbledon et je viens de franchir le 1er tour. Mais bien sûr que l’époque où j’étais No 1 a été superbe. Maintenant, tout cela est secondaire. Je mets l’amour du jeu en avant.»

6 juillet

«J’ai souffert très tôt dans ce match contre Dusan Lajovic, me retrouvant très nerveux pour plusieurs raisons, mais sans vraiment savoir pourquoi. Mais heureusement j’ai pu revenir et faire la différence. C’était fort, selon moi. Ensuite, de réussir des breaks très tôt dans les sets 2 et 3 m’a permis de me relâcher.»

8 juillet

«Je crois que c’est grand de retrouver tous les membres du «Big Four» en deuxième semaine pour la première fois depuis 2011. Cela étant, je ne suis pas spécialement surpris par cela, car je pensais bien que chacun allait passer le «cut». Rafa, bien entendu, qui est en pleine confiance, mais aussi Andy et Novak. J’étais sûr que tous deux retrouveraient leur forme. Me concernant, j’espérais bien sûr pouvoir les rejoindre.»

10 juillet

«Gagner le dernier Open d’Australie a forcément été l’une de mes plus belles victoires en Grand Chelem. Je la place définitivement dans le Top 5, si ce n’est dans le Top 3 de mes plus beaux succès, eu égard notamment aux circonstances. Il y a eu le come-back contre Nadal en finale, mais aussi les gros cinq sets face à Nishikori, Stan et bien sûr Rafa. C’était tellement inattendu pour nous deux de nous retrouver là en finale. Après ma victoire contre Berdych au 3e tour, tous les matches étaient pour moi des bonus. J’ai vécu un truc exceptionnel, merveilleux, à Melbourne. Mais la chose qui m’a rendu le plus heureux est de voir autant de gens… heureux pour moi.»

12 juillet

«Je suis bien mieux préparé pour Wimbledon cette année que je ne l’étais l’année dernière. A l’époque, j’avais connu beaucoup de problems en m’entraînant pour la saison sur terre battue. Celle sur gazon avait difficile en raison des problèmes de dos, puis de genoux. J’étais en manque de pratique. En 2016, rares ont été les matches que j’ai pu jouer l’esprit libre, car j’étais souvent focalisé sur mon genou. Plus, en tout cas, que sur comment battre mes adversaires. Cette année, je suis juste un joueur de tennis, qui peut enfin se concentrer sur la tactique. Je joue bien, je suis reposé, frais. Confiant, aussi. C’est ainsi que les bonnes choses peuvent venir.»

«Moi j’étais juste un enfant de Bâle, qui espérait faire une carrière dans le tennis…»

14 juillet

«Je suis totalement surpris par ce que j’ai réalisé en Australie, à Indian Wells, puis à Miami. Bien sûr, j’espérais être en forme quand la saison sur gazon allait arriver et c’était devenu mon but après Wimbledon 2016, mais gagner si vite, à Melbourne, a été une incroyable surprise. Réaliser ensuite le doublé aux Etats-Unis est quelque chose dont je n’aurais même pas pu rêver. J’ai pu conserver un excellent niveau de jeu, avec un peu de chance aussi à Miami contre Kyrgios et Berdych. Ces derniers mois se sont déroulés comme dans un rêve pour moi.»

«Je ne me souviens pas de ma routine de 2003 avant la finale, pour être honnête. L’équipe autour de moi était plus petite, je n’avais pas les enfants qui me couraient autour et qui pouvaient potentiellement me réveiller en pleine nuit. Maintenant, j’essaie juste de me reposer au maximum, de bien dormir. Ainsi, lorsque j’entrerai sur le court dimanche, j’aurais toute l’énergie et les ressources mentales pour jouer un tennis inspirés et créatif.

16 juillet

«Je n’aurais jamais imaginé avoir autant de succès ici après avoir battu Pete Sampras en 2001. J’avais juste espéré pouvoir avoir un jour la chance de disputer une finale de Wimbledon pour peut-être pouvoir la gagner. Mais remporter huit fois ce tournoi, c’est incroyable, car c’est de toute manière quelque chose dont tu ne peux pas faire un objectif. A moins que tu ne sois un gamin de 3 ans très talentueux avec des parents et un coach qui te poussent et te considèrent comme un «projet»… Moi j’étais juste un enfant de Bâle, qui espérait faire une carrière dans le tennis…»

«Je crois que c'est important de venir devant la presse pour expliquer ce que je ressens, car les journalistes font partie du processus, de ma vie aussi. On se connaît depuis longtemps et si je vous donne une réponse, je prends du plaisir aussi. Cet exercice me correspond bien. Il aide à faire passer qui je suis, à transmettre.» (24 heures)