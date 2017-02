Le grand corps malade de Julien Lizeroux

Le sport permet de conserver l’éclat de la jeunesse. Il repousse les frontières de l’âge. Idées reçues et préconçues. Julien Lizeroux le laisse entendre dans L’Equipe. A 37 ans, le slalomeur de La Plagne est bien placé pour parler de ce corps qui l’a fait souffrir. Rappeler que sa carrière a été gâchée par les problèmes physiques relève d’un euphémisme qui n’a rien de doux. En raison de blessures diverses (au genou gauche, à une cheville), il a passé trois ans et demi loin des pistes. Presque la durée d’une olympiade. Ces aléas de la vie lui suggèrent ce commentaire teinté d’un réalisme sans acrimonie: «Je crois qu’il ne faut pas vivre trop longtemps…»

Julien Lizeroux s’épanche sur son cas: «J’avais une pathologie très rare et très compliquée qui arrive à des hommes entre soixante et soixante-cinq ans qui ont fait pas mal de sport dans leur vie. Moi, ça m’est arrivé à trente-deux balais parce que j’avais tiré fort sur la machine. Le premier objectif était tout bête: marcher sans boiter.»

Il poursuit dans un même souffle: «Je me sens très vieux dans mon corps mais extrêmement jeune dans ma tête. Avec le mélange des deux, j’essaie de tirer la quintessence de mon ski, de mes qualités. Le jour des compétitions, il y a l’adrénaline. Cela reste le meilleur antidouleur du monde. Comme mon corps est un peu plus friable, je suis obligé d’être plus précis dans mes attitudes, dans ma concentration.» Entre le slalomeur au grand corps malade («Ça grince le matin, ça grince après les manches») et le slameur français, le rapprochement s’opère presque naturellement, même si le raccourci est trop saisissant.

Lizeroux n’a pas peur d’effectuer la saison de trop, lui qui en a manqué tellement. «Je n’ai pas envie d’arrêter! Parce que j’aime ça encore, parce que je suis encore capable de le faire. Et puis j’ai des résultats. Et puis je ne suis pas le plus vieux. L’Italien Patrick Thaler a 38 ans. Souvent, on s’arrête car le corps dit stop. Le mien l’a dit et, maintenant, il redit feu vert, tu peux y aller.» Le Français savoure par anticipation les Mondiaux de Saint-Moritz. «Il ne s’est fixé qu’un seul objectif: skier vite. Histoire de ralentir un peu la course du temps», écrit joliment notre consœur de L’Equipe. (24 heures)