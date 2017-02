«Le massacre de la Saint-Valentin»

La presse espagnole n’y est pas allée de main morte après la débâcle du FC Barcelone sur la pelouse du PSG (4-0), mardi soir, en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. «On a assisté au massacre de la Saint-Valentin», pouvait-on lire sur le site d’AS. Pour le quotidien pro-Real Madrid, «Leo Messi a réalisé sa plus mauvaise prestation sous les couleurs du Barça.» Et le journal espagnol d’ajouter: «Ce score de 4-0 est le reflet clair du gouffre qui sépare les deux équipes au bout de la nuit parisienne, laissant les Blaugrana au bord du précipice.»

Selon Mundo Deportivo, «le FCB a connu sa plus grande déroute depuis le début de l’ère Luis Enrique. Le club, qui a désormais besoin d’un miracle pour se qualifier, fait face au plus grand défi de son histoire européenne.» Le quotidien sportif déplore avoir assisté à un match d’un Barça «méconnaissable». Toujours dans les colonnes de Mundo Deportivo, «l’équipe de Luis Enrique a été sans réaction ni fierté devant l’ouragan parisien». L’avenir de l’entraîneur à la tête du club barcelonais, dont le contrat s’achève en juin, s’inscrit plus que jamais en pointillé…

La presse française, elle, s’est régalée. «On connaissait la MSN (Messi, Suarez, Neymar), on a découvert le CDD – Cavani, Draxler, Di Maria – nouveau trio enchanteur du football d’ici», s’émerveille Le Parisien. «Emery a donné les clés et sa patte au PSG pour réaliser ce chef-d’œuvre», écrit Le Figaro. «Prodigieux», ose tout simplement L’Equipe en une, avant que Vincent Duluc, journaliste et chroniqueur du quotidien, ne parle de «vertige absolu». Mardi soir au Parc, le Barça a vécu une descente aux enfers. Le PSG, lui, a enfoncé les portes du paradis. Benjamin Berger

(24 heures)