Le mythique Giro débute par une marche arrière

Finie la surenchère d’arrivées au sommet. Réalisant peut-être que le toujours plus n’est pas forcément le toujours mieux, l’organisateur a réajusté la cote et donner un coup de rabot aux côtes pour une 100e édition du Giro (5 -28 mai) hautement symbolique dans un pays, enraciné dans le cyclisme, et qui cultive la tradition. Cette sorte de sagesse, vue déjà l’an dernier, prend donc ses distances avec les folies et les extravagances du passé récent. Petit tour d'horizon.

Mano-à-mano

Le 28 mai 2006, un souffle d’épopée nimba le Giro. Un souffle puissant. Sur les pentes du col Finestre (9,2% en moyenne), d’abord asphalté puis en terre battue, le Giro a été rendu à lui-même. dans une lumière et une journée hésitant entre le printemps et l’été. Sur cette scène à ciel ouvert, dans un décor à la beauté sauvage, Paolo Savoldelli et Gilberto Simoni se sont livré un mano a mano haletant, rappelant que le rose et le rosse roulent souvent roue dans roue sur le Tour d’Italie. Ce suspense et cette dramaturgie conférèrent une force, donnèrent un impact émotionnel à l’épreuve. Que la grande machine du Tour de France ne peut plus, ne sait plus distiller? Sur le Giro 2011, la seule 14e étape, jugée au sommet du Monte Zoncolan (1730 m) comportait un dénivelé égal à celui proposé sur l’entier Tour de Romandie précédant.

Champion de la descente

Le sachons mesure garder au sommet s’est transformé en un singulier, toujours plus vite, porteur de tous les dangers. Cette année, l’organisateur avait prévu un challenge du meilleur descendeur, doté d’un classement général et de primes. Devant le tollé provoqué par cette intention (les coureurs ont élevé la voix, les directeurs sportifs ont haussé le ton), l’organisateur n’a eu d’autre choix que de freiner des quatre fers et de faire marche arrière mercredi. Il existe pourtant des précédents qui auraient dû servir de garde-fou. Sur le Giro 2011, Wouter Weylandt avait trouvé la mort dans la descente du Passo del Bocco. Sur ce même Tour d’Italie, la descente du Monte Crostis avait nourri les peurs, comme celle du col de Sarenne empruntée sur le Tour de France 2013 pour permettre d’escalader à deux reprises l’Alpe-d’Huez.

Remonte-pentes

Sébastien Reichenbach (27 ans) avait pesté contre lui-même et frustré ses supporters sur la dernière Grande Boucle, qu’il termina bon 14e. S’il avait été bon descendeur, il ne serait sans doute pas resté au pied du podium à Culoz (15e étape). Pour franchir un palier lorsqu’il descend à tombeau ouvert, Reichenbach s’est placé sous la férule d’un prof pas comme les autres: Oscar Saiz, le champion de VTT Espagnol. Sur la présente édition du Giro, le Martignerain (1 Giro au compteur) officiera comme remonte-pente attitré de son leader à la FdJ Thibaut Pinot. Autre Valaisan, Steve Morabito (5) occupera le même rôle. Silvan Dillier (BMC) complète la participation suisse.

Deux hommes, un maillot

Le Colombien Nairo Quintana, vainqueur en 2014, l’Italien Vincenzo Nibali, tenant du titre, sont les deux favoris. Au rayon des outsiders, figure Steven Kruijswijk. L’an dernier, le Néerlandais avait le maillot rose sur les épaules jusqu’à sa chute dans la descente du col d’Agnel (19e étape), Il perdit là tous ses espoirs et termina 4e. Où l’on reparle des dangers inhérents à la descente qui, au vrai, font partie intégrante du métier de coureur cycliste. La Sky misera sur deux leaders: Geraint Thomas et Mikel Landa.

Séquence émotions

En Sardaigne, la 1re étape débutera par une minute de silence à la mémoire de Michele Scarponi. Vainqueur de l’édition 2011 du Giro, suite au déclassement d’Alberto Contador contrôlé positif au clenbuterol, l’Italien est décédé le 2 avril, à 37 ans, après avoir été heurté durant un entraînement par un minibus. Scarponi aurait dû disputer son 12e tour d’Italie. Astana n’alignera que huit coureurs en son hommage.

Les trois Suisses

Les coureurs rouges à croix blanche qui ont fait leur le Giro sont au nombre de trois: Hugo Koblet (1950), Carlo Lerici (1954) et Tony Rominger (1995). Robert Dill-Bundi fut maillot rose éphémère sur le Giro 1982. Après la photo finish, il fut classé 3e et non plus 2e de l’étape. Le maillot rose passa ainsi sur les épaules de Saronni. Avant que les officiels ne l’attribuent à Hinault et finalement à Patrick Bonnet. Blanc bonnet, Bonnet rose! Le Valaisan prit sa revanche et s’adjugea la 19e étape.

Sur le Giro 1949

Centième et bouffées de nostalgie obligent, Dino Buzzati est de retour dans le peloton par livre interposé Sur le Giro 1949. Envoyé spécial pour le Corriera della Sera, l’auteur du Désert des Tartares avait couvert ce Tour d’Italie, publiant des chroniques compilées dans cet ouvrage (dont la cover diffère de l’originale) aux éditions SoLonely. Signée par Eric Fottorino, la préface vaut bien sûr le détour. Dans sa relation du Giro, Dino Buzzati dresse un état des lieux de la fragile Italie d’après-guerre. L’écrivain magnifie le formidable duel que se sont livrés Fausto Coppi et Gino Bartali qui divisèrent l’Italie. Ils sont associés à deux héros mythiques, respectivement Achille et Hector.

Première et unique

Evoquer l’histoire du Giro c’est rappeler le fabuleux destin d’Alfonsina Strada, la bien nommée. L’Italienne est la seule femme à avoir pris part et bouclé un Tour d’Italie quand bien même elle arriva hors délai à une étape. C’était en 1924, une époque épique. Les maisons de cycles avaient fait grève et aucun champion ne prit le départ. L’organisateur s’ouvrit aux coureurs isolés, aux occasionnels et à Alfonsina. (24 heures)