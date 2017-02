Le phénomène Ilka Stuhec s’est construit dans l’adversité

Son CV était encore vierge de tout podium il y a trois mois. Le voilà désormais enrichi par sept victoires dont un titre de championne du monde de descente. Quasi inconnue du grand public en début de saison, Ilka Stuhec s’est fait un nom. Et une place au sommet des disciplines de vitesse. En tête de la Coupe du monde de descente, troisième de la hiérarchie en super-G (à 16 points de la leader, Tina Weirather), la Slovène peut même se targuer d’être la dernière rivale de Mikaela Shiffrin dans la course au classement général (298 points d’écart), à deux semaines des finales d’Aspen.

A Crans-Montana, Ilka Stuhec aura été la grande dame du week-end (un succès en super-G samedi et le globe du combiné alpin). Rien de surprenant, au regard de la forme qu’elle affiche cet hiver. Reste qu’il convient de s’arrêter quelque peu sur la courbe de carrière de la skieuse de Maribor, qui a dû attendre ses 26 ans pour se révéler.

Car, avant de se teinter d’or, l’histoire d’Ilka Stuhec a connu sa période noire. Championne du monde junior de slalom en 2007 et de descente en 2008, la Slovène a vu son élan brisé par cinq opérations au genou en trois ans. Résultat: une éviction des cadres nationaux et un rejet des sponsors. «Ça a été une étape difficile de ma vie, confie-t-elle. Mais elle m’a servi, dans le sens où j’ai beaucoup appris sur moi-même. Et puis, ce souvenir douloureux me fournit un supplément de force qui me permet de donner le maximum tous les jours, que ce soit sur les skis ou en salle de musculation.»

Sa maman à ses côtés

Impossible de passer sous silence la contribution de sa maman, qu’Ilka Stuhec considère comme la personne qui a sauvé sa carrière. Abandonnée par à peu près tout le monde en 2009, la jeune femme a dû créer sa propre structure, dans laquelle Darja Crnko a officié en qualité de manager, de coach et de préparatrice de skis, rôle qu’elle tient toujours aujourd’hui.

Ilka Stuhec a forgé son caractère de championne dans l’adversité. Et en famille. Son explosion, elle l’explique par un changement de marque de skis intervenu cet été (elle a quitté Rossignol pour Stöckli). «Et aussi par le fait de m’être entraînée avec l’équipe masculine, ajoute-t-elle. Tenter de rivaliser avec les hommes m’a donné une bonne dose de confiance.»

Sollicitations en hausse

La Slovénie a eu Tina Maze. Elle a désormais Ilka Stuhec, une demoiselle rayonnante, humble et plutôt disponible, malgré des demandes en forte hausse. «J’ai dû apprendre à gérer mon nouveau statut ainsi que les sollicitations qui vont avec. Mon emploi du temps est assez intense, mais je ne peux pas me permettre de trop me disperser. Alors je dois m’ajuster.» Elle le fait visiblement avec succès. (24 heures)