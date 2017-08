Le premier derby sourit aux Nyonnais

Le premier match d’une nouvelle saison est souvent synonyme à la fois d’espoirs et d’inquiétudes. Deux sentiments que l’issue d’une partie ne saurait ensuite gommer d’un coup d’un seul. Cet étrange mélange de sensations a logiquement longtemps accompagné les deux équipes, mercredi soir.

Des doutes compréhensibles qui expliquent, comme la chaleur – le thermomètre indiquait 33 degrés au coup d’envoi –, la qualité moyenne d’un derby qui a mis du temps à s’animer. Mais qui a finalement souri à la meilleure des deux équipes. Car même s’il a semblé encore loin d’exploiter un potentiel des plus intéressants, le Stade Nyonnais a eu l’immense mérite de concrétiser les deux seules occasions d’une première période équilibrée.

La première par Valente, très habile à profiter à la fois d’une longue ouverture de Tall et d’un manque de promptitude de Rego, et la seconde grâce à Chentouf, qui a conclu une magnifique triangulation offensive. Les Nyonnais ont su ensuite conserver ce double avantage puis aggraver la marque en fin de partie. «Je suis bien sûr satisfait du résultat, analysait l’entraîneur, Oscar Londono, mais aussi du contenu. Tout au long du match, nous n’avons jamais fait n’importe quoi avec le ballon. Et face à un adversaire très bien en place et agressif, mon équipe a aussi su se montrer patiente. Pour une première sortie, où les inconnues sont toujours nombreuses, le bilan est très positif. Cette victoire nous donnera confiance, d’autant plus que mes joueurs ont encore une bonne marge de progression.»

«Nous avons fait jeu égal»

Du côté du Stade-Lausanne, les mines étaient naturellement moins réjouies, même si tout ne fut pas négatif malgré un score final un brin sévère. Un constat que partageait Andrea Binotto. «Je suis à la fois un peu déçu et rassuré, avouait l’entraîneur du néo-promu. Déçu d’avoir perdu, bien sûr, mais satisfait de la manière. Sur le plan du jeu, j’estime que nous avons fait jeu égal avec l’un des favoris de ce championnat. En revanche, et comme je m’y attendais, nous avons péché dans les deux zones de vérité. Tant devant notre but que face au gardien adverse, nous nous sommes montrés inférieurs à nos adversaires. C’est un point que nous devrons vite améliorer pour ne pas revivre trop souvent de telles soirées.»

Sur le plan offensif surtout, le SLO a en effet eu énormément de peine à se ménager de vraies occasions de but. Cela dit, les Lausannois ne se frotteront pas non plus chaque fois à un axe central aussi solide et expérimenté que celui des Nyonnais. (24 heures)