Le racisme latent du peloton

«Choqué d’entendre encore des imbéciles utiliser des insultes racistes dans le peloton pro. Vous êtes une honte pour notre sport.» Signé Seb Reichenbach sur Twitter, le 28 avril à Payerne, après l’arrivée du Tour de Romandie. Le Valaisan faisait allusion à Kévin Reza, son coéquipier à la FDJ, victime de propos à caractère raciste de la part de Gianni Moscon, coureur de la Sky.

Le Guadeloupéen, qui ne veut surtout pas devenir un symbole, aurait préféré qu’on ne pépie pas sur les réseaux sociaux sur son cas. «Je veux seulement continuer à faire du vélo», a confié le Francilien (29 ans) à notre confrère L’Equipe. Sans doute au sein de la nouvelle formation mise en place par Jérôme Pineau.

En 2014, au Tour de France, Michael Albasini avait déjà proféré des insultes racistes à l’encontre de Réza, alors que les deux coureurs appartenaient à une échappée à quatre. «J’ai compris son énervement. Je ne relayais pas. J’avais des consignes. Albasini m’a dit: «F... Negro.» Je lui ai demandé de répéter. Il s’est tu. Je l’ai senti mal à l’aise. Ailleurs qu’au Tour, je pense que me serais arrêté et qu’on en serait venu aux mains. On ne se dit plus bonjour.»

Réza enchaîne dans L’Equipe: «Là aussi, j’aurais voulu régler l’affaire sans qu’elle prenne d’énormes proportions. C’est très grave, mais je ne suis pas le porte-parole d’une organisation qui lutte contre le racisme. Je veux qu’on parle de moi comme d’un coureur cycliste.» Dont acte. Et bonne route à lui et son compatriote Yohann Gène (36 ans). Au long de sa carrière, le coureur de la formation Direct Energie a lui aussi été confronté à l’imbécilité crasse en raison de sa couleur de peau. (24 heures)