Le record de précocité de Moise Kean ouvre la voie à Andi Zeqiri

En juin dernier, Andi Zeqiri quittait discrètement le LS et la Pontaise pour la Juventus. A 17 ans, le jeune Lausannois rejoignait, sous forme de prêt d’un an, la Primavera (le plus haut niveau juniors) du club turinois. Avec pour objectif de compléter de la meilleure des manières sa formation. Difficile les premiers temps, l’aventure italienne de Zeqiri a peut-être pris une nouvelle tournure mardi. Titularisé pour la troisième fois – sur cinq matches – en Youth League, la Ligue des champions réservée aux M19, Andi Zeqiri a pris une part prépondérante à la victoire (2-0) de son équipe à Séville en inscrivant son tout premier but dans la compétition. Son deuxième de la saison puisqu’il avait déjà marqué à une reprise en championnat (quatre présences dont trois en tant que titulaire). Cette victoire est capitale puisqu’elle ouvre, pour la toute première fois, aux jeunes Turinois les portes de la phase à élimination directe après trois échecs consécutifs.

Mais si Zeqiri a vu son temps de jeu augmenter ces dernières semaines, il le doit surtout à la cascade de blessures que connaît l’équipe de Max Allegri. Aux absences de Pjaca et de Dybala est venue s’ajouter celle de Higuain. En manque d’attaquants, l’entraîneur de la Juventus a fait appel au très jeune Moise Kean qui, à 16 ans seulement, est déjà présenté comme le grand espoir du foot italien.

En attendant de confirmer ces expectatives, Kean est déjà entré dans l’histoire de la Serie A et de la Ligue des champions. Samedi, à l’occasion du match Juventus-Pescara, puis mardi à Séville, il est devenu le premier joueur né dans les années 2000 à évoluer tant en 1re division italienne que dans la plus prestigieuse des compétitions pour clubs.

La Juve fait le forcing

Même s’il n’a pu disputer à chaque fois qu’une dizaine de minutes, Moise Kean a laissé entrevoir une audace et des qualités techniques et physiques qui devraient lui valoir une belle carrière. De parents ivoiriens mais né à Vercelli, dans le Piémont, celui que l’on décrit comme le nouveau Mario Balotelli suscite déjà l’intérêt des plus grands clubs européens. Raison pour laquelle les dirigeants de la Juve font, depuis le jour de son 16e anniversaire, le forcing pour que ses parents paraphent le premier contrat professionnel de la carrière de leur prodige.

Cette médiatisation soudaine de Moise Kean fait le bonheur de son agent, l’incontournable Mino Raiola. Après l’avoir couvert d’euros – quelque 27 millions de commissions – dans le transfert de Pogba à Manchester United, les dirigeants turinois espèrent maintenant un minimum de «reconnaissance» de la part de l’influent agent dans cette affaire. (24 heures)