Le rêve d’Yverdon a pris fin en Argovie

La déception était à la hauteur des ambitions du BC Yverdon. Dimanche soir, le doux rêve que caressaient les joueurs nord-vaudois a pris fin, laissant le Team Argovia célébrer son titre de champion de Suisse de LNA.

«A l’image de toute l’équipe, je suis profondément déçu, déclare Anthony Dumartheray, pilier de la formation yverdonnoise. Je m’en veux particulièrement, car j’ai perdu mes deux rencontres de dimanche. Peut-être que l’on aurait pu espérer mieux si je m’étais imposé.»

Mais en sport, on sait que tout se joue parfois sur des détails. «La tristesse est grande, car j’ai gagné beaucoup de choses dans ma carrière à titre individuel, poursuit Anthony Dumartheray. Là, j’aurais aimé partager cette joie avec mes camarades et offrir à Yverdon ce premier titre. Qui plus est l’année de son 20e anniversaire.»

Ambiance de feu

Tout n’est pourtant pas perdu pour le BC Yverdon qui termine vice-champion de Suisse. Soit le meilleur rang de son histoire. En plus, la journée de samedi (ndlr: la finale s’est jouée en 8 matches à Yverdon samedi et 8 matches en Argovie, dimanche), a enflammé le Centre de badminton d’Yverdon. Une salle trop exiguë pour accueillir confortablement tous ceux qui espéraient assister à l’exploit. Des gradins pleins à craquer, une banderole «Pour nos 20 ans, on croit tous en l’exploit», des cornes de supporters qui encourageaient les Yverdonnois à chaque point, des tambours: l’ambiance était de feu. Même les joueurs étaient en mode «guerriers» eux qui portaient un vrai faux tatouage «à la Mike Tyson» sur le visage.

Malgré cette atmosphère bouillonnante, les choses ne se sont pas très bien emmanchées. Menés 3-0, puis 4-1, les Vaudois ont toutefois recollé au score, avant le périlleux déplacement outre-Sarine. Mais quel spectacle ils ont offert à leur public! Le dernier duel, un double masculin de toute beauté a vu Jan Fröhlich et Christophe Debétaz réussir des points complètement fous. De quoi transformer le Centre en chaudron! «On s’est fait plaisir, reconnaissait Christophe Debétaz. On savait que ce serait dur, mais on a tout donné pour égaliser à 4-4. On n’a lâché aucun point.» Rien que pour cette fantastique remontée, Yverdon aurait mérité mieux, au final.

Bilan positif

Mais le mauvais départ de la veille s’est reproduit dimanche. Les affaires yverdonnoises n’ont pas repris comme espéré, malgré le soutien de 60 supporters.

Le Team Argovia s’est finalement imposé 5-1 (inutiles, les deux derniers matches n’ont pas été joués). «A chaud, nous sommes abattus, observe Anthony Dumartheray. Toutefois, nous devons être fiers d’avoir battu les No 1 en demi-finale, alors que nous étions classés 4e. Là nous échouons face aux No 2. Les nombreux amis venus nous soutenir vont nous remonter le moral. On va fêter malgré tout cette fin de saison, en allant au restaurant tous ensemble.» (24 heures)