Le sport fait-il du mal?

Interrogé sur le secret de sa longévité, Winston Churchill aurait répliqué: «No sport, just whisky and cigars.» Formule savoureuse, dans un monde où l’injonction à transpirer pour préserver sa santé se fait toujours plus forte. Et s’il avait raison après tout, du moins lorsqu’on en fait trop? L’excès sportif est-il nocif? La question se pose ce week-end alors que 17000 braves vont, sans doute sous la pluie, suer sang et eau pour courir les 42,195 kilomètres du marathon. Vouant un culte à la performance physique et au dépassement de soi, enivrés par le bien-être prodigué par l’effort (lire le témoignage ci-contre), avons-nous oublié que Philippidès, le premier marathonien, est mort de son exploit?

«C’est une légende», rit le Dr Gérald Gremion, médecin du sport au Centre hospitalier universitaire vaudois et chef du Swiss Medical Olympic Center. Il cite de mémoire une étude sur 11 millions de coureurs: «On a recensé 59 arrêts cardiaques, dont 23 mortels. C’est très peu. Et ces 23 cas touchaient des jeunes souffrant de malformations cardiaques que l’on aurait pu repérer.» Pour le médecin, le marathon est devenu «très banal. Tout le monde est capable de le faire.»

Contre-indications

Tout le monde? Pas si vite. Avant de goûter à ce plaisir, un check-up est conseillé. «Un test d’effort, un électrocardiogramme et une échographie permettent de détecter des anomalies rythmiques et structurelles du cœur qui représentent une contre-indication à la pratique d’un sport intense», note le professeur François Mach, chef de la cardiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

«Les personnes obèses, non sportives, souffrant d’anomalies anatomiques ou d’arthrose devraient aussi renoncer au marathon», ajoute le Dr Maximilian Schindler, médecin du sport aux HUG. Il conseille de commencer par un 10 km ou un semi-marathon: «En tant que médecin du sport, je suis là pour encourager les gens, pas pour les freiner. Mais je ne peux pas dire qu’en courant un marathon, on fera du bien à son corps, sur un plan strictement physique.»

Un an, voire deux de préparation

«Le danger, c’est l’impréparation, reprend Gérald Gremion. Se décider à Noël, commencer à courir en mars pour un marathon en septembre, ça ne va pas. Il faut un an, voire deux ans de préparation.» Et point trop n’en faut: «Deux marathons par an, c’est déjà beaucoup.» Quant aux trails, ces courses à fort dénivelé en milieu naturel, qui peuvent aller jusqu’à 180 km, il les déconseille sans ambiguïté: «C’est tout simplement trop.»

Une fois dans la course, le dermatologue Pierre Piletta souligne l’importance d’une protection vestimentaire contre le soleil (garder casquette et t-shirt même s’il fait chaud). Gare aux frottements, aux cloques et à la déshydratation (lire ci-contre). Plus difficiles à prévenir: les douleurs intestinales, les crampes, voire les diarrhées. «Il faut se connaître et doser son effort. Après 40 ans, il ne faudrait plus viser l’exploit. Il n’y a pas de honte à s’arrêter et à marcher un peu», rappelle François Mach. Lui-même adepte des 42 kilomètres – il s’y colle pour la 25e fois! – il admet qu’«en soi, le marathon n’est pas une bonne chose pour le corps. De façon générale, faire trop d’effort – la limite est sans doute liée à l’âge – n’est bon ni pour les articulations ni pour le système cardiovasculaire.» Après un marathon, le cœur souffre mais récupère rapidement. Le médecin conseille de boire beaucoup et de réduire sensiblement son activité physique durant dix à quinze jours pour récupérer.

Sur le long terme, «un entraînement intensif peut favoriser des arythmies bénignes ou malignes; on a vu des champions cyclistes au cœur affaibli, plus à risque de faire un infarctus», ajoute François Mach. Et Maximilian Schindler liste d’autres effets d’un effort excessif sur la durée: «Nous voyons souvent des surcharges des tendons, des lésions musculaires, des fractures de fatigue, des maux de dos. Les impacts répétés accélèrent le vieillissement des articulations.»

Hormones, psychisme, diététique

Les femmes qui en font trop risquent de développer la «triade de l’athlète féminine» (disparition des règles, fractures de fatigue et ostéoporose). «Les hommes sont aussi concernés. Bien d’autres aspects peuvent être déséquilibrés: les hormones, les os, la psychologie, la diététique», détaille le Dr Schindler.

«Les problèmes hormonaux surgissent quand l’activité intense s’associe à un poids corporel très bas, précise la Dre Maria Mavromati, chef de clinique en endocrinologie aux HUG. L’absence de règles affecte la fécondité; chez les adolescentes, elle peut altérer la croissance et la densité osseuse. Dans certains cas, elle peut également favoriser une hyperandrogénie et de l’acné.»

Addiction au sport?

Malgré ces risques, la course intense séduit. «Dans une société soucieuse de l’esthétique, qui valorise le maintien de la jeunesse et inflige beaucoup de stress au travail, courir représente une manière peu chère et accessible de garder la ligne et de se ressourcer, fait valoir le Dr Schindler. La dépendance s’installe quand on a besoin d’augmenter son activité pour obtenir la même satisfaction.»

Peut-on parler d’addiction au sport? «C’est très débattu», selon le psychiatre Daniele Zullino, chef du Service d’addictologie des HUG. A dose raisonnable, le sport améliore l’humeur. «Libération d’endorphines, variation des battements de cœur, irrigation des muscles, sensation d’être en accord avec son corps: les raisons de ce bien-être abondent. Il arrive que des sportifs d’endurance développent des automatismes similaires à ceux de l’addiction, en courant sans le vouloir vraiment, au lieu de travailler ou de s’investir dans des relations sociales. Mais cela se calme souvent avec l’âge.»

In fine, que conseiller? «Ne rien faire n’est pas bon. En faire trop non plus. Mais une activité physique modérée, deux fois par semaine, protège des maladies cardiaques, du diabète, de certains cancers et des maladies dégénératives», résume François Mach. On peut aussi se faire du bien en marchant trente minutes par jour. Mais sans cigare ni whisky. (24 heures)