Le triathlon de Genève est reparti sur les chapeaux de roue

Sur le présentoir des quais, avec le jet d’eau en toile de fond, la carte postale n’a pas changé. C’est le rêve pour les touristes et l’idéal pour les triathlètes. En 2015, ce cadre enchanteur avait servi de théâtre à des Championnats d’Europe loués à la ronde pour la qualité de leur mise en scène. Puis, le Triathlon international de Genève a fait relâche, le temps pour lui de retrouver ses esprits et de s’adjoindre les compétences d’une nouvelle organisation. Deux ans après le sacre de la Suissesse Nicola Spirig, championne olympique à Londres, il était temps de replonger…

C’est ce qu’ont fait ce matin près de 200 concurrents, la première vague d’une 28e édition promise à un succès populaire éclaboussant. Il y avait là, sur la plage et le ponton des Bains des Pâquis, quelques athlètes affûtés et surtout beaucoup de débutants. Cette édition du renouveau leur est dédiée. Ce week-end, 63% de la participation totale (environ 1700 inscrits) y feront leur baptême de l’eau et du feu! A l’heure du départ, les visages sont un peu crispés. Un coup de corne de brume et c’est la délivrance. Pour cette première immersion, pas de distances vertigineuses. On n’est pas à Hawaii! 250 mètres de natation, ce n’est pas la mer à boire. Une montée du chemin de l’Impératrice à vélo, ce n’est pas le Mont Ventoux. 2,5 km de course jusqu’à la Perle du lac, ce n’est pas un marathon…

Mais, mis bout à bout, ce cumul d’efforts est déjà un joli défi, comme celui relevé par Klara. «Un défi entre copines», explique cette joueuse de foot, qui s’est surtout fait plaisir à la course à pied. «Avant, c’était un peu galère. Dans l’eau, on reçoit des coups et le vélo, je déteste. J’ai même dû mettre pied à terre dans l’Impératrice. Mais c’était quand même sympa…» Elle y reviendra peut-être, plus entraînée. L’envie éveillée. «Ce format Super Sprint est une excellente entrée en matière. Il favorise l’apprentissage du triathlon sans exiger un effort cardio trop brutal», souligne le Dr. Souheil Sayegh. Et de poursuivre: «Le triathlon est un sport qui a l’avantage de faire travailler l’ensemble du corps. C’est un bon moyen de bouger en variant les plaisirs.»

De l'art de la transition

De fait, le triathlon regroupe… quatre disciplines, l’art de la transition - le moment où l’on passe d’un sport à l’autre en changeant de tenue et d’équipement le plus vite possible - n’étant pas forcément le plus aisé! Pour s’en convaincre, il suffit d’assister au remue-ménage qui anime le parc de change. Une vraie ruche où la reine du déshabillage se libère de sa combinaison de natation sans perdre les pédales. Ou, par précipitation et maladresse, beaucoup se mélangent les pinceaux… C’est dans ce lieu névralgique que Thomas Huwiler, le pistard devenu triathlète, a encore des progrès à faire!

Mais l’athlète du Stade Genève, sélectionné cet été pour les Universiades de Taipei sur semi-marathon, apprend vite. La preuve, il a aussi en poche son ticket pour les prochains Mondiaux de semi Ironman à Chattanooga, dans le Tennessee! C’est dans cette perspective qu’il a décidé, ce week-end, de participer aux trois triathlons de Genève! Avant les épreuves «short» (samedi à 16 h) et «standard» (dimanche à 10 h), il s’est ainsi déjà adjugé (en 26 minutes!) le Super Sprint en devançant Christophe Kolly, son entraîneur de natation! «Comme je dispute peu de triathlons, l’idée est de répéter ici les efforts et les exercices de transition. Techniquement et musculairement, c’est une bonne expérience à acquérir.» C’est souvent aussi la clé du succès. (24 heures)