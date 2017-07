«Le vélo offre visibilité et gain de sympathie»

«Mince, j’ai oublié de mettre ma montre!» Jeudi matin, à Briançon, à sa descente d’hélicoptère en provenance de Ramatuelle, Jean-Claude Biver rigole. C’est sa marque de fabrique. «J’ai toujours fait mienne la chanson des Beatles: all you need is love.» Le patron de TAG-Heuer, co-sponsor de BMC jusqu’en 2019, est accueilli par Jim Ochowicz, le manager du team américano-suisse.

«Pour moi, c’est une double première. Je n’étais jamais venu ni sur le Tour ni à l’Izoard. A 68 ans, c’est un privilège de vivre des premières. A l’époque, j’allais à Sauvabelin pour voir A Travers Lausanne (bouffées de nostalgie en prime). Le cyclisme offre une visibilité et un gain de sympathie formidables», se félicite Jean-Claude Biver. «Les retombées sont déjà supérieures à nos prévisions lorsque nous nous sommes engagés en début d’année. Le dynamisme du sport rajeunit la marque. Dans cette optique, je vais approcher Gianni Infantino (le président de la FIFA) pour que Hublot soit toujours partenaire de la Coupe du monde de football en 2026 et 2030.»

Retour sur le Tour et l’abandon de Richie Porte qui a brisé les espoirs de BMC pour le classement général. L’Australien est allé à la faute dans la descente du col du Mont du Chat (9e étape) et a été victime d’une chute spectaculaire. Porte s’était relevé avec une double fracture (bassin et clavicule). «Je suis triste pour lui. Mais le cyclisme est l’expression de la ténacité, du courage et de la patience. Il saura rebondir.» Dans l’obligation de recentrer ses objectifs, l’équipe BMC est toujours en attente d’un succès sur cette 104e édition de la Grande Boucle. (24 heures)