Les «Rasta Rockett» ont des héritières

L’histoire a ceci de particulier qu’elle se répète. Trois ex-sprinteuses rêvent de représenter le Nigeria aux épreuves de bobsleigh en 2018 aux JO de PyeongChang. Elles se posent ainsi en héritières des "Rasta Rockett". A Calgary, il y a trente ans, les Jamaïcains entraient dans l’histoire en s’alignant dans les compétitions de bob à deux et à quatre. L’idée (saugrenue) de cet engagement avait germé dans l’esprit de George B. Fitch et William Malloney.

Les deux hommes d’affaires américains avaient de la famille et exerçaient un business sur place. C’est en voyant les gamins de cette île des Caraïbes pratiquer leur sport favori, le Push Car – une caisse à savon lancée à fond de train dans les pentes de Kingston – que l’étincelle s’était produite. Deux sprinteurs, un pilote d’hélicoptère et un ingénieur des mines intégraient le quatuor. Le public s’était pris de sympathie et d’affection pour ce team insolite qui finançait ses équipements en vendant des T-shirts.

Ce mercantilisme (sic) n’avait pas fait se retourner le baron Pierre de Coubertin dans sa tombe. A l’inverse, le bob jamaïcain s’était retourné comme une crêpe lors de la dernière manche. Les bobeurs en furent quitte pour une grosse frayeur. Mais ils terminèrent leur pensum à pied. Sous les vivats et les bravos. En 1993, les héros devinrent l’objet du film culte Rasta Rockett.

«En 1988, ces athlètes ont osé et ont permis à de nombreux pays de créer des équipes de bob alors que cela semblait impossible»

Titillée par l’exemple de l’Américaine Lauryn Williams, médaillée d’argent à Athènes en 2004 et à Sotchi en 2014, Seun Adigun a eu cette idée un peu folle d’imiter ses devanciers jamaïcains. Voici deux ans, elle sortit de sa retraite et convainquit deux autres sprinteuses (Ngozi Onwumere et Akuoma Omeoga) à joindre leurs efforts aux siens pour atteindre un objectif: pariticiper Jeux de PyeongChang qui se tiendront en février 2018.

Pour la petite histoire sachez que seuls treize pays africains ont pris part à des Jeux d’hiver. Aucun n’a glissé de médaille dans son escarcelle. Dans L’Equipe Mag, Seun Adigun s’amuse non sans une pointe de fierté du rapprochement avec les «Rasta Rockett» jamaïcains: «En 1988, ces athlètes ont osé et ont permis à de nombreux pays de créer des équipes de bob alors que cela semblait impossible.» Impossible n’est ni jamaïcain ni nigérian.

(24 heures)