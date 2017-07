Les amateurs de vélomoteurs plein gaz

Durant des mois, les fans de vélomoteurs attendaient cet événement. Ce weekend, mille fans du deux-temps venus des quatre coins de la Suisse et des pays voisins se sont retrouvés sur la place du village de Sarnen pour se lancer sur 110 km de routes sinueuses à une vitesse folle de près de 30 kilomètres/heure!

Depuis Sarnen, les participants ont franchi le Glaubenberg, puis sont entrés dans la belle commune d’Entlebuch, avant d'emprunter la route panoramique de Sörenberg à Giswil et de là ils ont pris la direction de Flüeli-Ranft pour revenir à Sarnen.

Des pros de l'aviron à boguet

Parmi les participants, on a aussi pu apercevoir les champions olympiques d'aviron Mario Gyr, Simon Schürch et Simon Niepmann. Presque une année après leur triomphe à Rio, ils se sont retrouvés à l'endroit où ils s'étaient entraînés pendant six ans pour gagner la médaille d’or. «J’ai mal aux fesses et à force d’accélérer j’ai des cloques aux mains – l’atmosphère était super, surtout avec les spectateurs au bord de la route», a lâché Simon Schürch à l'issue de la course. Mario Gyr a lui aussi passé un bon moment: «C’était dur, mais c'était super!». (nxp)