Les femmes courent vers la parité

Elles n’en font pas une cause, ce n’est pas une bataille. La parité en course? «C’est une très belle chose assurément, insiste Theodora Benoit, inscrite au semi-marathon de Genève ce dimanche. Surtout quand on sait qu’il y a encore quarante ans, l’activité n’était pas totalement ouverte aux femmes. Mais pour ma part, je n’y pense pas. Quand je cours, je pense à moi, à mon plaisir et à mon équilibre.»

Voilà, c’est dit. Et sans mauvaise conscience aucune. Après tout, en Suisse en 2017, courir est un acquis, courir est un droit. Et ce week-end, elles seront plus de 8500 – soit 49% des inscrits – a en profiter sur les différents tracés du Marathon de Genève. Un record qui frise la parité et qui méritait bien qu’on se penche sur le phénomène. Trois femmes – une débutante, une semi-marathonienne et une marathonienne – nous ont confié leurs rapports à la course à pied. Portraits d’une tendance.

1. Hernie, cooptation et grisaille moscovite

Entre Yelena Ernst et la course, c’est l’histoire d’une rencontre tardive. A 47 ans, cette femme originaire d’Ukraine n’a que deux mois de pratique au compteur. «La faute au froid moscovite, insiste la débutante, arrivée à Genève il y a un an. Et à une petite paresse de ma part aussi probablement.» Le déclic? Son déménagement dans la région et l’invitation à participer à un club de course d’une de ses amies. «J’ai suivi mon mari ici, raconte Yelena. Et j’avais beaucoup de temps libre. Novice et plutôt timide, je n’aurais jamais osé me lancer au milieu d’autres coureurs. Mais quand on est introduit, c’est tout de suite une autre histoire.»

Celle à qui un médecin avait déconseillé la course en raison d’une hernie discale survenue deux ans auparavant se découvre alors des capacités et une passion. Deux fois par semaine, elle se rend à l’entraînement et enchaîne les tours. «La première fois, je n’arrivais même pas à en boucler un seul. Aujourd’hui, je peux faire plus de 6 km.»

Si bien qu’elle s’alignera ce week-end avec une amie sur la Genevoise – une course de 6,5 km réservée aux femmes – pour la première fois. «Ce n’est peut-être pas énorme, mais je suis fière. Ça me donne confiance. Je prends conscience que je ne suis pas si nulle.» Au point de prétendre à plus dès l’année prochaine? «Mon approche de la course est inscrite dans le plaisir. Alors, si mon corps me dit d’aller plus loin, pourquoi pas?»

2. Allaitement, sucre et remise en forme

Theodora Benoit, elle, va franchir le pas du semi-marathon cette année. Un accomplissement pour celle qui avait dû renoncer au dernier moment, pour cause de maladie, à participer au 10 km du Marathon de Genève en 2016. «J’avais pleuré tout le week-end», se souvient la Genevoise de 37 ans. Une réaction exagérée? «Peut-être, mais je m’étais préparée dur et avec quatre enfants en bas âge, la course, c’était mon truc à moi. Alors oui, j’étais déçue.»

Il faut dire que la discipline a pris beaucoup de place dans la vie de Theodora, au fil des épreuves traversées. «Quand j’ai commencé, il y a un an et demi, je n’étais pas la même personne. Après quatre grossesses, l’allaitement qui m’épuisait et la compensation à coup de shoots de sucre, je pesais 90 kg. La course a été un instrument majeur de ma reprise en main.»

Avec le soutien d’un coach, la mère de famille a remonté la pente. Lentement, celle qui s’essoufflait «juste en marchant» s’est remise à courir. Avec l’aide d’un programme de nutrition, elle a repris le contrôle de son corps et abandonné quelque 30 kg le long du chemin.

3. Crise de la trentaine, trail et soutien des amis

42,195 km! Définitivement, le marathon entre dans une autre catégorie. Après plusieurs semis et trails – courses en milieu naturel – Cindy Goumaz, 35 ans, a décidé de s’attaquer à la distance reine. «J’ai toujours été sportive, mais c’est à 30 ans que je me suis découvert un besoin d’aller plus loin dans l’effort, dans la compétition avec moi-même.» En cause? Une séparation avec son mari, vécue comme un échec. «C’était un peu la crise de la trentaine. Avec ma maison, mes deux enfants, ma vie était sur des rails et puis il y a eu la rupture. La course, c’était le moyen de reprendre le dessus.»

En l’espace de quatre ans, la Vaudoise s’est construit un palmarès de coureuse confirmée. Elle a parcouru trois fois les 20 km de Lausanne – en améliorant son temps de cinq minutes à chaque participation – ou encore l’Ultraks de Zermatt, un trail de 30 km en montagne. Des performances qui demandent un entraînement sérieux et chronophage. «Le rythme est difficilement compatible avec la vie d’une mère de deux enfants travaillant à 50%, mais on s’arrange. Et puis il y a le soutien du papa, des amis, qui me permettent de m’investir dans mon sport.» Dans sa préparation pour dimanche, Cindy est encore montée d’un cran avec quatre à cinq sorties par semaine. Une passion dévorante et sans limites? «Je n’ai pas la réponse à cette question, reconnaît la coureuse. Ce que je peux dire en revanche, c’est que je serai à nouveau au départ de l’Ultraks en août.» Pour une distance de 46 km, cette fois.

Le fruit d’une longue bataille

Fabien Ohl est professeur de sociologie du sport à l’Université de Lausanne. Il revient sur la part croissante des femmes dans la course à pied et sur l’histoire d’une conquête.

Le Marathon de Genève frise la parité. Une surprise?

La part croissante des femmes parmi les adeptes est le fruit d’une longue bataille entamée au début du XXe siècle. Donc non, ce n’est pas une surprise. Pendant longtemps, les femmes étaient considérées comme des génitrices. A ce titre, on imaginait que leur santé devait être préservée pour franchir l’épreuve de la maternité. En conséquence, les efforts physiques importants étaient proscrits et la course à pied interdite.

A partir de quand a-t-on vu des femmes prendre ouvertement part à des courses?

L’athlétisme s’ouvre officiellement aux femmes en 1928, lors des Jeux d’Amsterdam. Mais le développement de leur présence massive dans la course à pied s’est fait en marge des fédérations. Comme pour les hommes, elle s’inscrit dans une nouvelle approche visant à promouvoir une pratique plus «hédoniste», attentive au corps et pratiquée hors des institutions. Ce changement trouve son origine dans le mouvement Spiridon, dans les années 70. Malgré des obstacles, cela a permis à de nombreuses femmes de trouver une pratique plus à leur goût.

La course à pied pourrait-elle devenir un sport féminin?

C’est une pratique avec actuellement moins de barrières liées au sexe et à l’âge que dans d’autres sports. Ce qui en facilite la diffusion, et la participation des femmes. Mais à ce stade, la course à pied semble plutôt s’établir comme une discipline mixte. (24 heures)