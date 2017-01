«Loulou» Nicollin ne s’arrête pas

Même les «fameux» chargés de communication qui ont fait du monde du sport un enfer de langue de bois ne pourront jamais faire taire Louis Nicollin. Président de Montpellier depuis quarante-trois ans, «Loulou» continue de savamment distiller ses saillies bien senties. Quand d’aucuns tournent en rond, lui va droit au but. Comme l’OM, mais il ne faut surtout pas le lui dire!

Quelques heures après que son club eut pris une «rincée» contre Lyon en Coupe (0-5), l’imposant dirigeant ne s’est pas privé de «dézinguer» son entraîneur Frédéric Hantz sur les ondes de France Bleu: «Je commence à en avoir plein le c… On n’a pas les moyens de le (ndlr: Hantz) licencier, mais c’est à lui de faire son boulot. Je me pose des questions sur le coaching de l’équipe.»

Et pas que sur celui-ci, visiblement, puisque après l’avoir sérieusement allumée en début de saison, Nicollin a ajouté une couche de peinture sur sa cellule de recrutement: «On a une cellule de recrutement qui ferait mieux d’aller au cirque Pinder. Il faut un grand défenseur et pas que des pipes, mais on n’a pris que des pipes…»

«Loulou», 74 ans, n’a donc rien perdu de sa verve. Le titre national cueilli en 2012 n’a même fait que l’alimenter encore. Demandez donc à Geoffrey Jourdren ce qu’il en pense! Le gardien du MHSC s’est pris sa volée de bois vert en décembre. «Jusqu’à présent, je l’ai toujours défendu mais là j’en ai plein le c… En plus, ce n’est pas un bon camarade. Il ne veut pas se mettre en tête qu’il faut qu’il s’entraîne bien, il se prend pour Buffon, y en a marre.»

(24 heures)